Se dejaron de seguir en Instagram: ¿Por qué Miley Cyrus es enemiga de Kim Kardashian?  

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Kim Kardashian se convirtió en la nueva y poderosa enemiga de Miley Cyrus por supuestamente coquetear en televisión con Pete Davidson, pareja actual de la empresaria, en un especial de fin de año.



Una cuenta de fanáticos de la cantante (@MileyEdition) notó que la empresaria estadounidense estaba siguiendo a Cyrus en su cuenta de Instagram, pero después de lo ocurrido la dejó de seguir.



Polémica

Mientras promocionaban el especial de Miami en The Tonight Show con Jimmy Fallon, Cyrus se mostró muy seductora con Davidson, cantándole y bailándole. A Kardashian no le habría gustado nada ese coqueteo ante las cámaras, según el medio Page Six.



El comediante, de 28 años, está de novio con Kardashian, de 41, desde el pasado de octubre. En estos momentos la pareja se encuentra disfrutando de sus primeras vacaciones en las Bahamas, tras el coqueteo de Cyrus.



Ni Miley, ni Kim han hablado directamente del tema para aclarar lo sucedido en televisión.