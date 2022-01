Lamar Odom envía mensaje de soporte a Khloé Kardashian tras polémica con Tristan

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Después de que Tristan Thompson decidiera confirmar que sí es padre del hijo de su exentrenadora, el exmarido de Khloé Kardashian, Lamar Odom, corrió a las redes a mostrar su apoyo.



“Realmente deseo lo mejor para Khloé y espero que podamos volver a conectarnos y hablar algún día como amigos. Es una buena persona y se merece el mundo“, escribió en un mensaje que compartió desde su cuenta de Facebook.



Khloé no ha publicado nada en relación a la polémica generada, una vez más, por Thompson.

Confirmación

Thompson confirmó a través de sus historias de Instagram que le había sido infiel, otra vez, a Khloé y que las pruebas de paternidad dieron positivo.



“No te mereces el dolor y la humillación que te he causado. No te mereces la forma en que te he tratado durante estos los años”, expresó Thompson tras confirmar que es el padre del bebé de Maralee Nichols.

Nichols, quien fue la entrenadora personal del atleta, dio a luz a un niño en diciembre y demandó a Thompson por la manutención de su hijo.



De acuerdo con TMZ, Nichols estuvo saliendo con Tristan durante cinco meses y que luego de eso el jugador de la NBA llegó a ofrecerle más de 66,000 dólares para que guardara silencio y se mantuviera alejada de los medios.

