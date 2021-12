"No baje la guardia, protéjase": Natti Natasha y Raphy Pina dan positivos al covid-19

SAN JUAN, PUERTO RICO.- Una nueva tragedia cubre el hogar de la cantante Natti Natasha, pues ella y su actual prometido,Raphy Pina, dieron positivos al covid-19.

En medio de la crisis tras su sentencia condenatoria por posesión de armas, Pina informó a través de sus redes sociales que tanto él como la intérprete están enfermos de coronavirus, así como gran parte de los integrantes de su familia.

Sin embargo, lo que más ha preocupado a sus miles de seguidores es el estado de salud de su bebita Vida Isabelle, de tan solo siete meses de edad.

"¡Saludos a todos! Responsablemente queremos notificarles que tanto Natalia Gutiérrez , Rafael Pina , Antonio Pina y Mía Pina (hijos del mánager) salimos positivo al covid-19", manifestó el productor discográfico.

En el comunicado la pareja manifestó que varios miembros de su círculo cercano también dieron positivos al letal virus, puesto que todos juntos celebraron la Navidad.

Por fortuna, confirmaron que tanto Rafael Jr. como Vida dieron negativo al test. "Se encuentran actualmente muy bien y bajo estricta supervisión y estamos pendientes a cualquier cambio en su salud".

"Por favor aquellas personas que han estado cerca a nosotros en las pasadas 48 horas, les pedimos que se hagan la prueba y se aisle en cuarentena. La pandemia del covid nos puede tocar a cualquiera así que no baje la guardia, protéjase y póngase su refuerzo de la vacuna. Los queremos", concluyó la publicación.

Raphy, es el más afectado

Con un aspecto enfermizo y tosiendo, el puertorriqueño de 43 años reapareció tras varios días ausente en un video en Instagram. " Sorry, no estoy bien de salud. ¡Esta guerra sí que está dura!", comentó el mánager de Natti Natasha junto al clip. Para entonces no había revelado su actual estado de salud.

"Estoy malo, por eso no he escrito nada”, comenzó diciendo Pina. Y con la voz entrecortada por la dificultad para respirar, agregó: "Me está dando duro esto".

Pese a que sus fans no conocían su situación, le mandaron sus mejores deseos para que él y su familia se recuperen pronto, ahora que ya se sabe, del coronavirus.





