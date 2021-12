La peligrosa enfermedad de las famosas: ¿Qué es la ortorexia?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con el riesgo de sufrir daños severos en su salud física y mental, la gran mayoría de cantantes y actrices del mundo del espectáculo optan por seguir dietas extremas y terminan arrastrando a sus pequeños del hogar.

Una posible consecuencia de esta terrible práctica es la ortorexia, un trastorno alimenticio como la bulimia y la anorexia.

Esta enfermedad es sufrida por personas que se obsesionan con todo lo que ingieren, buscando la perfección en el comer.

"Se restringen todo: no toman café porque creen que puede provocar problemas cardíacos, no comen pollo porque está lleno de hormonas, no comen tomate porque si es perfecto está manipulado genéticamente”, explica Silvio Schraier, expresidente de la Sociedad Argentina de Nutrición.

El aspecto de esta "dieta saludable" ha aumentado masivamente debido al respaldo de las celebridades y millones de fotos posteadas en Instagram.

Gwyneth Paltrow es una de las famosas que ha dado a conocer su dieta y las restricciones en sus comidas, incluyendo también a sus hijos.

El problema, también, recae en las redes sociales, donde hay una evidente presión para estar fit y saludable. De acuerdo a las miles de cuentas fitness, el cuerpo delgado y con frecuencia muscular irradia salud.

Lo anterior provoca que la facultad física se convierta en una fusión entre "saludable" y "sexy".

Y es que cuanto más atractiva sea la dieta, hay más probabilidades de desencadenar los factores psicológicos que conducen a un trastorno alimenticio.

¿Falta de amor propio?

En muchas de los casos, la comida pasa a ser un escudo contra todo tipo de ansiedad, y la fuente principal de autoestima, valor y sentido.

Actualmente, una gran mayoría de personas pueden ser ortoréxicas, al menos por su apariencia más que por su salud física.

Ya sea buscando el perfeccionismo o la aceptación de los demás, esto puede resultar en un aislamiento social y disturbios psicológicos. Lo cierto es que la búsqueda de una alimentación saludable, también podría terminar siendo totalmente insalubre.

