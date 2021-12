Acusan a Toni Costa de contagiar de covid-19 a Adamari López y su hija Alïa

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- En los últimos días el bailarín español, Toni Costa, anunció que se perdió la fiesta de Navidad junto a su hija Alïa y su exmujer Adamari López tras dar positivo a covid-19.



En un mensaje a través de Instagram, Costa lamentó no poder crear un nuevo recuerdo para su pequeña luego de todo lo que ha vivido con el tema de la separación.



"Me encanta tener estos bonitos recuerdos junto a mi princesa, para que ella siempre tenga memorias con sus papás. Desafortunadamente el Covid se interpuso estas navidades y esta mañana di positivo, por lo que hoy no podré estar a su lado ni mañana para ver su carita de felicidad abriendo sus regalos que tanta ilusión le hacen y tanto se merece por ser la mejor hija del mundo.



Papi te ama con todo su ser y estoy realmente afectado por no estar a tu lado estos días. Aún así haré todo lo posible para que me sientas presente, cerca.

Les deseamos unas felices fiestas, tenemos salud que es lo mas importante y amor, que es nuestro motor. Cuídense mucho y disfruten con sus seres queridos tan bonitas fechas.



Pronto estoy de vuelta mejor y mas fuerte, gracias por cada una de sus palabras, comentarios, mensajes, llamadas y sobre todo gracias por el cariño, son los mejores y merecen todo mi respeto. ¡Los quiero mucho!".

Tras la publicación de este mensaje, los usuarios en las redes sociales comenzaron a criticarlo y a asegurar que le pasó el coronavirus a su exmujer e hija ya que las visita con frecuencia pese a que ya no viven juntos.



“Claro que se lo pegó a la niña, si es que es cierto que lo tiene porque el anda 24/7 con la niña”, le escribió una de sus seguidoras en las redes sociales.



Rapidamente Toni contestó: "¿Cómo aseguras algo que no tienes ni la menor idea? Atrevida".



Otro de los comentarios que recibió fue: “Entonces Ada también debe estar contagiada, ojala que no salga positivo”.



Sin embargo, Adamari no ha confirmado en sus redes sociales si tiene problemas de salud derivados del covid-19.