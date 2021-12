"Viejos los cerros y reverdecen", responde Maribel Guardia a quienes la llaman vieja

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Pese a su belleza y lo bien que luce para su edad, la actriz Maribel Guardia no escapa de quienes la critican.



La actriz de 62 años sigue luciendo una figura envidiable. No obstante, la también cantante no escapa de las críticas de quienes solo señalan su edad y la llaman "vieja".



Ante las críticas, la costarricense a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México reaccionó señalando lo poco que le importan este tipo de comentarios sobre su persona.

"Ay, a mí no me importa, que digan lo que les dé la gana", dijo para el canal de YouTube del reportero Edén Dorantes.



Con "10 millones de seguidores en Facebook y 7 millones en Instagram y de mil comentarios, tres son malos", sostuvo Guardia.



La actriz, entre risas, dijo que "tampoco soy monedita de oro para caerles bien a todos". "Viejos los cerros y reverdecen", aseguró.



Por último, la famosa, que compartió escenas con Vicente Fernández, respondió a quienes la critican: "Como me ves, te verás... si te va bien".

Lo cierto es que la actriz desde muy joven dedica tiempo al cuidado de su cuerpo, lo cual le ha permitido lucir una figura de ensueño como sexagenaria, con piernas y brazos tersos y definidos, cintura de avispa y un abdomen de acero.



Guardia reveló en una ocasión que usa una máquina para mantener definido su abdomen. "A mí me encanta cuidar mi estómago. Me gusta mantenerlo marcadito y firme, y esta máquina de verdad hace milagros. No saben que maravillosa es", dijo. "Hace que la fibra muscular sea más profunda y fuerte".

