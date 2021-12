Belinda enfrenta problemas con el fisco mexicano por millonaria cifra

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Una vez más la cantante Belinda enfrenta problemas con el fisco mexicano por más de siete millones de pesos mexicanos, según reveló el Servicio de Administración Tributaria de México (SAT).



Al igual que otras famosas como Laura Bozzo y Gloria Trevi, la prometida de Christian Nodal tiene la cuantiosa deuda, además de una orden de comparecencia ante las autoridades.



De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, la cantante de 29 años debe 7 millones 235 mil pesos mexicanos, unos 350 mil dólares.



Además, señala que la exprotagonista de telenovelas debe comparecer ante la Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en un plazo de 30 días.

"Los créditos fiscales son descritos como una percepción a la que tiene derecho la Federación, producto de impagos y multas" por parte de Belinda, señaló el diario Reforma respecto al oficio publicado en el Diario Oficial de la Federación.



Aunque el adeudo ante el SAT implica a Belinda, la autoridad llamó a Fabiola García López, representante de la mayoría de los trabajadores de la cantante, que sea ella quien se presente en la audiencia, de no recibir una respuesta se le "harán llegar notificaciones por boletín electrónico".



Esta no es la primera vez que Beli tiene problemas fiscales ya que en junio de 2018 un columnista de El Universal señaló que la cantante debía un monto de 20 millones de pesos mexicanos.



"En ese entonces, la autoridad hacendaria estaba pidiendo, incluso, prisión para ella, pero la Procuraduría General de la República, para evitar un conflicto mediático, propuso firmar unos convenios para ir pagando la deuda: millones de pesos en ingresos -el grueso producto de conciertos y palenques- no reportados", dijo el comunicador sobre el caso de la cantante.



Hasta el momento, Belinda no ha aclarado su situación ni se ha pronunciado en las redes sociales sobre su caso y en cambio mostró cómo vivió la Navidad junto a su prometido.