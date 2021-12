El deseo que Vicente Fernández y Silvia Pinal tenían en común  

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Vicente Fernández -artista que falleció el pasado 12 de diciembre- y Silvia Pinal tenía un deseo muy grande y fue la "La Diva de México" quien lo confesó hace algunos años en una entrevista.



Y es que la primera actriz, que se encuentra hospitalizada a causa del covid-19, confesó que tanto ella como "El Charro de Huentitán" deseaban ser consuegros.



“Hubo una época en que Vicente se me acercó y me dijo: ‘Cómo me gustaría que mi Potrillo conociera a su yegüita’, que era Alejandra (Guzmán), pero mira, no era el momento ni el día, y cada quien ha hecho su vida por su lado. Pero a mí me hubiera encantado”, recordó Pinal.

La actriz dijo que si sus hijos hubieran coincidido como novios, a ella le hubiera gustado mucho, pues se habrían unido las grandes dinastías Fernández y Pinal.



Pinal, además, contó que su relación con Chente inició luego de una entrevista que realizó cuando recientemente había comprado el rancho "Los Tres Potrillos".



Desde entonces se convirtieron en grandes amigos. En una ocasión el líder de los Fernández le regaló a Alejandra dos caballos que ella recibió en su casa.

