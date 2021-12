Nerea Godínez brinda en Navidad por Octavio Ocaña: 'En esta no se pudo'

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Casi tres meses han pasado desde la muerte del actor mexicano Octavio Ocaña, misma que estuvo rodeada de dudas y misterios que todavía no se resuelven. Recientemente, su prometida Nerea Godínez conmovió a los usuarios de las redes sociales con un emotivo mensaje para su novio, a quien visitó en su lugar de muerte el 24 de diciembre.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la joven compartió una serie de fotografías brindando en Navidad por el protagonista de 'Vecinos'. "Feliz navidad amor de mi vida, nunca te faltará luz o compañía mientras yo tenga vida. Te amo eternamente. Tu cerveza favorita y lo que para mi era ‘chelear’ y siempre me comprabas. En esta no se pudo mi amor, pero sé que de alguna forma volveremos a estar juntos. Que cada lagrima que he derramado por ti me de las fuerzas de continuar", escribió Godínez.

La grabación que lleva de fondo la canción de El Mimoso 'En esta vida no se pudo', muestra a Nerea con una cerveza en la mano con otra colocada en el espacio dedicado al actor, el cual visitó en compañía de su hijo André. "Tu Niño te dejó también sus pulseras (para ti) y una foto de los dos que colore. Te amamos mi rey", agregó en otra publicación con fotografías en blanco y negro.

La publicación generó miles de reacciones, pues el también conocido como 'Benito Rivers' era uno de los actores más queridos de México, lugar donde creció como la espuma gracias a su talento y dedicación. Por lo que desde su muerte, son muchos los fanáticos que han pedido una investigación exhaustiva para conocer lo que realmente pasó.



Desde su partida, su novia no ha dejado de recordar a Octavio Ocaña, de 22 años, pues las diversas fotografías juntos, viajando, comiendo y divirtiéndose en redes sociales lo evidencian. A ello se le suma su familia, quien además de pedir justicia sobre el caso, se ha encargado de cumplir algunas voluntades del malogrado actor.

Muerte

Era la tarde del 29 de octubre cuando Octavio conducía su vehículo en compañía de otras dos personas, de repente, una patrulla policial comenzó a darle persecución -por causas que todavía son un misterio- y lo siguiente que se supo fue que el actor había chocado aparatosamente y presentaba una herida de bala en la cabeza.

Aunque permaneció con vida minutos después del impacto, falleció sentado dentro de su carro, con su rostro, cabeza y manos ensangrentados.

Desde entonces la familia del actor lucha por demostrar su versión: que fue asesinado por los uniformados que lo perseguían, sin embargo, el reporte pericial indica que él se disparó solo de forma accidental, con su propia arma.

