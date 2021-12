Marco Antonio Solís revuelve las redes sociales con polémico mensaje navideño

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Muchos famosos aprovecharon la temporada navideña para enviar emotivos mensajes a sus fanáticos y seguidores de las redes sociales, sin embargo, hubo un artista que generó controversia entre los internautas con su publicación.

Se trata del cantante mexicano Marco Antonio Solís, quien resultó fuertemente criticado luego de que posteara en sus redes sociales un mensaje alusivo a la Navidad y el covid-19. "¡Ya casi huele a Navidad! Pero si usted no huele... ¡No salga!", escribió en su cuenta de Twitter el pasado 23 de diciembre.

"Un poco de sentido del humor por favor", Ve nomás' que pinche tuitazo", "Perdón por ser la aguafiestas, pero si huele… también quédese en casa, el ómicron no provoca pérdida del olfato", Y si no la huelen porque no tienen el sentido del olfato, ¿También cuenta?", le respondieron sus seguidores.

¡Ya casi huele a Navidad! Pero si usted no huele... NO SALGA!!! ????? — Marco Antonio Solís (@MarcoASolis) December 23, 2021



La publicación de 'El Buki' también generó diversos memes que ya circulan por Facebook y Twitter. Algunos incluso llegaron a relacionarlo con Marc Anthony, quien ha dado de qué hablar en los últimos días tras extraños gestos durante un concierto.

Luego, el periodista Pascal Beltrán del Río lo etiquetó en un tweet que decía "Tengo una sola pregunta para usted, ¿A dónde vamos a parar?", refiriéndose al covid-19 y a la canción del famoso, quien recomendó algunas medidas para combatir el mortal virus.

"Si la ciudadanía se cuida, las familias somos responsables, los amigos esperamos un poco y todos nos vacunamos, confío en que seremos bendecidos con un 2022 mejor que los dos años anteriores. ¡A vacunarse, ponerse el refuerzo y aislarnos un poco! Obvio el Cara con máscara médica obligatorio!!!", explicó.

Marco Antonio Solís, de 61 años, es un artista mexicano con 40 años de trayectoria. Fue entrenador en la tercera temporada de La Voz... México, junto con intérpretes internacionales como David Bisbal, Alejandra Guzmán y el dúo Wisin & Yandel.

Entre sus grandes éxitos figuran 'Navidad sin ti', 'Si no te hubieras ido', ' La venia bendita', 'Invéntame', entre otras.

