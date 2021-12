El emotivo mensaje que Michelle Salas le dedicó a su bisabuela Silvia Pinal

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-La polémica Michelle Salas, bisnieta de Silvia Pinal, publicó un tierno mensaje navideño y mencionó lo duro que ha sido la hospitalización de la actriz mexicana en esta época.



Y es que la hija de Luis Miguel había viajado a la Cuidad de México para pasar la Navidad junto a Pinal, pero como la "Diva de México" permanece hospitalizada tras resultar positiva al covid-19, Salas la pasó sola.



“Esta Navidad no encuentro tantas palabras como me gustarían ya que hay un pequeño vacío en mí. Y aunque estoy tranquila de que todo está bien, la falta que ella me hace y que me hacen mis seres más queridos es primordial para alcanzar la felicidad absoluta en mí”, dice un fragmento de su publicación en Instagram.

“Vivimos un momento crítico, lleno de dudas y de incertidumbre que lo único que nos queda es abrazarnos bien fuerte (con tapabocas) y valorar más que nunca cada segundo que tenemos para estar vivos, para aprovechar y decirle a los nuestros, a los que todavía tenemos la fortuna de tener, lo mucho que los queremos, que siempre estaremos ahí y que no están solos por muy lejos que se sienta que estamos”, añadió.



Salas aprovechó el mensaje para pedir a sus seguidores que no descuiden las medidas de bioseguridad porque son las únicas que nos pueden proteger de esta terrible enfermedad.



“Espero que tengan una feliz Nochebuena familia. Agradezco a todos por los mensajes de aliento y preocupación por mi abu. Gracias a Dios esta fuerte y con muchos ánimos de salir de esta y de muchas más. Muchooooo amor y mucha salud para sus familias! Los amo!!!”, finalizó su mensaje.

