Abogado de la familia Ocaña expone error de las autoridades y da detalles de nueva investigación

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Han transcurrido casi dos meses desde que murió Octavio Ocaña, "Benito" Rivers en Vecinos, tras una persecución con policías. Recientemente el abogado Francisco Hernández aseguró a Ventaneando que en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) existe una segunda carpeta de investigación debido a la alteración de la escena del crimen.

“Si se comprobase que alguien alteró la escena del crimen con alguna finalidad culposa o dolosa, por eso es que también hay otra carpeta en la Fiscalía General del Estado de México, por la Fiscalía Anticorrupción. No es casualidad que la comisión estatal haya abierto una investigación por oficio, porque si existieron disparos por parte de los policías, no estuvieron justificados”, explicó Hernández.

VEA: Filtran video de Octavio Ocaña, "Benito" en Vecinos, minutos antes de su muerte

Sobre el grave error, además dijo que cuando el actor murió la escena no fue resguardada y varias personas se acercaron, acción que podría traducirse en un daño irreparable en la investigación.

“Hubo una falla garrafal, que es precisamente que pasaron horas sin que llegaran los servicios periciales, esto qué significa, que durante horas no se resguardó la escena, no digamos del crimen, no se resguardó la escena. Diferentes personas participaron y manipularon la escena y eso puede ser que nos ocasione un daño irreparable”, declaró.

Investigación privada

La familia Ocaña solicitó una investigación privada y por ahora se conoce que el perito independiente ya tiene en su poder la ropa que él llevaba puesta el trágico día.

Además, “no aparece ninguna prueba ni ningún rastro de pólvora, ni en sus manos, ni en las manos de los acompañantes”, dijo Hernández sobre la posibilidad de que Octavio se disparara a sí mismo.

+Nerea Godínez tras entierro de Octavio Ocaña: "No tengo las fuerzas para seguir"

Muerte

El 29 de octubre de 2021, en hora de la tarde, el actor conducía su vehículo en compañía de otras dos personas, cuando de repente, fue captado por las cámaras de seguridad de la ciudad conduciendo velozmente, mientras detrás suyo avanzaba una patrulla policial en persecución.



El seguimiento terminó en tragedia, pues el actor impactó bruscamente contra un muro y presentaba un disparo en su cabeza, el cual terminó por quitarle la vida.



Con lo confuso de los hechos comenzaron a surgir varias versiones que apuntaban a que los agentes le habrían disparado y asesinado, sin embargo, el informe forense indica que fue el mismo "Benito" quien accidentalmente se disparó con su propia arma, además indicó que el joven había ingerido bebidas alcohólicas y consumido marihuana.

Los familiares y admiradores del joven se niegan a creer dicha versión, pues aseguran que tanto la información como la escena fue montada por las autoridades para encubrir a los responsables, además, negaron que Octavio consumiera drogas.