Kim Kardashian se une a la indignación por condena de 110 años a latino en EEUU

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Millones de personas, incluyendo la superestrella Kim Kardashian, están pidiendo clemencia para un chofer latino involucrado en un fatal accidente en Estados Unidos que dejó cuatro muertos y fue condenado a 110 años de prisión.



"Él no estaba borracho o en drogas, sus frenos fallaron", tuiteó Kardashian este lunes cuestionando la sentencia que un juez del estado de Colorado impuso a Rogel Aguilera-Mederos, un inmigrante cubano de 26 años.



Aguilera-Mederos manejaba un camión con madera en abril de 2019 en una carretera del montañoso estado, cuando perdió el control del vehículo causando un aparatoso accidente que dejó cuatro muertos y seis heridos. El conductor argumentó que los frenos no respondieron.



En octubre fue declarado culpable por varios cargos, entre ellos conducción imprudente causando muerte. La semana pasada recibió la sentencia, el mínimo posible de acuerdo con lo que estipulan las leyes locales para los cargos que se le adjudicaron, lo cual desató conmoción.



"Declararé que si tuviera discreción, esta no sería mi sentencia", dijo el juez encargado de acuerdo con el diario Denver Post.

"Los mínimos obligatorios restan discreción judicial y deben terminar", escribió en un hilo en twitter dedicado al caso Kardashian, que se está formando para ser abogada. "Las leyes en Colorado tienen que cambiar, y esto es tan injusto", agregó.

I know everyone has been posting about Rogel Aguilera-Mederos this week. I took a deep dive in it to figure out what the situation is. pic.twitter.com/617xtcGOMK — Kim Kardashian West (@KimKardashian) December 21, 2021





Más de 4,6 millones de personas han firmado una petición en change.org pidiendo clemencia para Aguila-Mederos.



"Rogel Lazaro Aguilera-Mederos tiene un reporte de tránsito limpio y no tiene nada en su ficha criminal", afirma la solicitud destinada al gobernador de Colorado, Jared Polis, y al poder judicial.



"Este accidente no fue intencional, no fue un acto criminal de parte del conductor", agrega la petición que demanda, además, que la compañía de transporte sea responsabilizada y no el conductor.



"Estoy suplicando por perdón", dijo el chofer en lágrimas ante el tribunal la semana pasada.



En el accidente murieron cuatro personas de 24 a 69 años.



El gobernador Polis dijo este martes que recibió una petición y que su equipo legal está revisándola.



La fiscalía afirmó durante el juicio que el chofer no tomó medidas para evitar el accidente. "El meditado veredicto del jurado refleja la solidez de la evidencia presentada y reconoce el daño causado a las víctimas. La sentencia - solicitamos el mínimo - está dentro de lo previsto por la corte y refleja el juicio de la legislatura", escribió el fiscal Alexis King en un comunicado.



Sin embargo, tres días después del veredicto, King presentó una moción ante el tribunal para convocar a una audiencia en la cual se reconsidere la sentencia.

