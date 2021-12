Teresa Rodríguez anuncia su salida de "Aquí y ahora" después de más de 20 años

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- La periodista Teresa Rodríguez se despidió oficialmente del noticiero "Aquí y ahora" de la cadena Univisión el pasado sábado, cerrando un ciclo de cuatro décadas en la cadena televisiva de habla hispana.



Rodríguez se había convertido en uno de los rostros más queridos y respetados dentro de la televisión hispana, siendo muy conocida por su labor al frente de los noticieros de Univisión.

Teresa Rodríguez fue la conductora de "Aquí y ahora" desde el año 2000 y el pasado sábado se convirtió en la invitada especial de su compañero y amigo Jorge Ramos para dar las noticias por última vez en la televisora estadounidense.



"Gracias mi querido Jorge Ramos por invitarme a hacer el Noticiero Univisión contigo. Fue un honor y una noche llena de emociones. Se cierra un círculo. Recuerdo que fui yo quien te di la bienvenida cuando comenzamos el Noticiero SIN y ahora te toco a ti despedirte de mí… o más bien, darme un hasta pronto", escribió la conductora en su perfil de Instagram.

Por su parte, el reconocido periodista también dedicó unas emotivas palabras a su excompañera, con quien tuvo varias vivencias dentro del noticiero.



"Con Teresa Rodríguez. Este fue su último noticiero hoy en Univision. Fue en 1982 la primera mujer en un noticiero nacional en EEUU. Es leyenda y pionera. Ella me dio la mano y me ayudó cuando comencé hace 35 años. Hoy me tocó acompañarla a decir adiós (o más bien, hasta pronto)", escribió el comunicador.

De esta forma la periodista deja el noticiera "Aquí y ahora", el espacio semanal de la cadena Univisión con el repaso de noticias y reportajes peridísticos que se ha convertido en uno de los de mayor audiencia.

Nuevo rol en Univisión

Teresa Rodríguez se despidió de "Aquí y ahora" pero no de Univisión, ya que asumirá el rol de portavoz de una nueva iniciativa de la empresa que se enfocará en celebrar las contribuciones de los hispnos en Estados Unidos.

