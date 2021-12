Jennifer López sale en defensa de Ben Affleck tras ataques recibidos

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Jennifer López y Ben Affleck han vuelto a acaparar las primeras páginas de los medios de entretenimiento luego de que la cantante y actriz puertorriqueña saliera en defensa de su pareja tras las declaraciones que hizo acerca de su infidelidad a la actriz Jennifer Garner.



Y es que varias fuentes aseguraban que a JLo no le hizo mucha gracia que su pareja ventilara tal iinformación y que incluso estaba molesta de que todo esto le arrastrase a ella.

LEA TAMBIÉN: 'Voy a comprobar que soy la hija de Vicente Fernández': mujer asegura ser la primogénita del cantante



Sin embargo, López decidió romper el silencio y manifestó lo que piensa sobre lo ocurrido, defendiendo a capa y espada a su amado Ben.



En declaraciones a la revista People, la "Diva del Bronx" reveló que nada de lo que se decía de ella y su reacción negativa hacia lo dicho por Affleck era cierto.



"Esta historia simplemente no es verdad. No es para nada como me siento", aclaró.



"No podría tener más respeto por Ben como padre, co-padre y como persona", añadió destacando el amor y respeto que siente por su pareja.



Con estas declaraciones, JLo ha dejado constancia de todo el apoyo a su pareja, con quien ha regresado después de casi dos décadas, demostrando que son incondicionales el uno para el otro y jamás se enfadaron.

VEA: Muere el rapero 'Drakeo the Ruler' tras ser apuñalado en festival en Los Angeles

¿Qué dijo Ben Affleck sobre Jennifer Garner?

Anteriormente Ben Affleck había confesado en el show de Howard Stern haberse sentido "atrapado e infeliz" en el matrimonio con Jennifer Garner, quien es la madre de sus hijos.



A pesar de que Garner no reaccionara a lo expresado por su exesposo, la entrevista dio vuelta al mundo y generó mucho revuelo.



A criterio de Ben Affleck la entrevista fue sacada de contexto, pero finalmente ha tenido el respaldo de su amada Jennifer López.

ADEMÁS: Miss Paraguay, Nadia Ferreira, aclara polémica con Adamari López