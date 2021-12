Leonardo DiCaprio casi se congela en un lago por salvar a sus perros

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Sin duda alguna que las mascotas suelen ser un miembro más de la familia, al cual muchos de nosotros estamos dispuestos a hacer cualquier sacrificio para ponerlos a salvo, tal como el caso de Leonardo DiCaprio durante el rodaje de su nuevo película, "Don't Look Up".



El gesto de DiCaprio con sus dos perros ha dado mucho de que hablar y ha generado que sus fanáticos sientan aún más cariño y admiración por el reconocido actor.

Todo ocurrió en presencia de sus compañeros de rodaje en la comedia que estará disponible en Netflix en los próximos meses, la cual Di Caprio protagoniza junto a Jennifer Lawrance, Meryl Streep, Jonah Hill y Tyler Perry, la cual además cuenta con la participación especial de Ariana Grande y Thimotheé Chalamet.



Durante una entrevista con el portal EW, con todos los actores mencionados, estos contaron la anecdota en donde Leo casi termina congelado por salvar a sus amadas mascotas.



"Lo más divertido del asunto es que Leo tiene esos dos huskies de rescate que realmente son unos tornados, comenzó diciendo el productor de la película, hasta que Jennifer Lawrence le dijo: "Cuenta la historia del lago congelado".

De acuerdo con sus compañeros de rodaje, los perros de DiCaprio cayeron a un lago helado y entonces el actor tuvo que meterse en las congeladas aguas para salvarlos.



"Sí, y entonces me metí yo -confesó DiCaprio-. Vivo en California, no sabía muy bien qué había que hacer ante un lago así".



Por su parte Lawrence agregó que: ‘‘Uno de los perros cayó y él saltó dentro para salvarlo pero, tan pronto como sacó a uno, el otro se metió’’.



Pero la historia no culminó ahí, ya que después del incidente con los perros todos los miembros del rodaje de "Don't Look Up" terminaron dentro de las congeladas aguas del lago.

