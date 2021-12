Muere rapero tras ser apuñalado en festival de música en Los Ángeles, EEUU

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- El rapero 'Drakeo The Ruler', murió el pasado sábado tras ser apuñalado en el festival de música "Once Upon a Time" en Los Ángeles, Estados Unidos.

Según trascendió, el artista de 28 años fue apuñalado atrás del escenario mientras se preparaba para su presentación en el mencionado festival de música al que también asistirían personajes como Snoop Dogg, Ice Cube y 50 Cent. Sin embargo, cancelaron su visita tras el hecho.



Tras el hecho, 'Drakeo The Ruler' fue trasladado a un centro asistencial, pero no soporto la gravedad de sus heridas, por lo que murió horas después.

El portavoz de LAPD, el oficial Luis García, dijo a Los Angeles Times que no se habían realizado arrestos hasta este domingo.

El caos ocurrió a las 8:30 de la noche del pasado sábado, las personas fueron desalojadas del área y los asistentes trataban de retirarse del lugar por la presencia de helicópteros sobrevolando la zona, recordando la tragedia del festival Astroworld durante la presentación de Travis Scott.

En redes sociales han surgido algunas imágenes de los momentos que se vivieron en las afueras del concierto, donde fue acordonado por presencia policial.

An incident has occurred backstage at the One Night In LA festival involving @drakeotheruler - #LAPD everyone, paramedics, helicopters. Here’s hoping he’s ok. #drakeotheruler #onenightinLA pic.twitter.com/LSklE5e1jN — Damn Good Production (@damn_good_prod) December 19, 2021

¿Quién era Drakeo the Ruler?

Su nombre real es Darrell Caldwell, tiene 28 años y es estadounidense. Su primer álbum de estudio fue lanzado a principios de este año.



Una de sus canciones más famosas es 'Thank you for using GTL', que hacía alusión a la compañía de comunicaciones penitenciarias Global Tel Link.

Durante los pasados seis años, el rapero lanzó varios sencillos como “I Am Mr. Mosely”, “Cold Devil”, “Free Drakeo” y “Thank You For Using GTL”. El artista tiene antescedentes criminales al estar involucrado en un asesinato del que fue absuelto tiempo después.

Luego de que se confirmara la muerte del artista, el también rapero Drake compartió unas emotivas fotografías en sus redes sociales para pronunciarse al respecto. "No, tío, esta m... no está bien de verdad, ¿qué estamos haciendo Siempre levantó mi espíritu con tu energía RIP Drakeo", escribió el famoso.

Drake reacts to the passing of Drakeo The Ruler.??



“Nah man this sh*t isn’t right for real wtf are we doing ??? always picked my spirit up with your energy RIP Drakeo ??” pic.twitter.com/G4lriXj7Iv — Hip Hop Ties (@HipHopTiesMedia) December 19, 2021

