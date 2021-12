Alejandro Fernández rompe a llorar en primer concierto tras la muerte de su padre

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Al cumplirse una semana del fallecimiento de su padre, Alejandro Fernández dio paso nuevamente a su gira de conciertos. Sin embargo, no pudo evitar romper en llanto al recordar al 'Charro de Huentitán'.

'El Potrillo' se subió al escenario en el auditorio Telmex de Guadalajara, México, en lo que fue su primer concierto tras la muerte de Vicente Fernández el pasado 12 de diciembre.

Al inicio del espectáculo el cantante pidió un fuerte aplauso en memoria de Don Chente, poniendo los sentimientos a flor de piel en todos los presentes.

“Gracias, muy buenas noches. ¡Qué bonito estar aquí en Guadalajara lindo y querido! Ha sido larga la espera, muchos hemos sufrido, algunos se nos han ido. Esta noche los invito a dejar que la música sea nuestra medicina, que nos una, que nos llene de alegría y dé muchísimo orgullo. Quiero que sepan que la última vez que mi padre pisó un escenario fue justamente aquí. Celebremos su vida esta noche con un aplauso que llegue hasta el cielo”, dijo el intérprete antes de comenzar a cantar.

Durante el show, 'El Potrillo' trajo frente al público a su hijo Alex, quien luciendo un traje rojo interpretó 'El tiempo no perdona'.

Y mientras Alex cantaba el tema, Alejandro no pudo contener las lágrimas en tanto permanecía sentado escuchando a su vástago. Posteriormente, extendió los brazos para fundirse en un tierno abrazo que conmocionó a todos los asistentes.

Alejandro Fernández junto a su hijo Alex, quien interpretó el tema 'El tiempo no perdona'.



Sensible despedida

Por su parte, el nieto de Vicente Fernández, ha sido uno de los que se ha despedido de manera más emotiva de su reconocido abuelo.

“Esta es la última foto que tengo contigo tata… Estábamos brindando por la llegada de Mía al mundo… No tengo suficientes palabras para describir lo que siento…. Solo te puedo decir que eres mi ídolo, te agradezco por todo el apoyo y cariño incondicional que siempre me diste, toda la vida, y que sepas también que siempre fuiste como un padre para mí… Te amo como no te imaginas… Siempre te voy a extrañar… Ahora vives en mi corazón, estoy seguro que siempre me vas a acompañar a todos lados para guiarme y cuidarme. DEP”, expresó Alex en su perfil social.





