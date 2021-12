Jennifer López estaría molesta con Ben Affleck por declaraciones sobre su exesposa

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- Jennifer López, la actual pareja de Ben Affleck, habría reaccionado molesta ante las polémicas declaraciones que realizó su novio sobre su exesposa Jennifer Garner.



Según comentó una fuente cercana a "Page Six", la cantante no quiere quedar envuelta en el escándalo y está "muy enojada" porque siente que la están arrastrando porque está saliendo con él.



El informante aseguró que JLo está trabajando para tener una familia con sus hijos y los de Affleck por lo que las revelaciones del actor sobre los problemas de su matrimonio estarían siendo perjudiciales.



“Está tratando de conocerla a ella (Garner) y a los hijos de Ben”, comentó la fuente. Añadió: “Es imprudente y arrogante de su parte”.



Y es que el ganador de un Oscar reveló que sus problemas con el alcoholismo habían sido para "tolerar" el mal matrimonio que tenía con la también actriz.



Aseguró que aguantó mucho tiempo por el a mor que tenía para sus hijos, pero sabía que ese no era el ejemplo que quería darle a ellos.



“Parte de la razón por la que empecé a beber fue porque estaba atrapado. Me decía a mí mismo: ‘No puedo irme por mis hijos, pero no estoy feliz, ¿qué hago?’ Y lo que hice fue beber una botella de whisky y quedarme dormido en el sofá, que resultó no ser la solución “, comentó Affleck durante una entrevista.



Ben afirmó que de seguir casado con Garner es muy probable que todavía siguiera bebiendo.