Mara Castañeda responde críticas por exclusiva de su ex Vicente Fernández Jr.: 'A nadie le consta nada'

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Luego de ser criticada por una entrevista exclusiva que le brindó su exesposo Vicente Fernández Jr. durante el funeral del 'Charro de Huentitán', la periodista Mara Castañeda rompió el silencio.

“Cuando pasó lo de la reja, vi que Vicente se subió y estaba diciendo algo que iban a abrir, entonces me acerqué para ver qué estaba diciendo. En eso la policía me dio un golpe en el pecho porque ya lo saben, ahí son golpes y como caiga, y casualmente volteó Vicente en ese momento y dijo: ‘Ella sí pasa’. Los dos estábamos... él con su dolor y yo con el trabajo. Entonces me dejan pasar, pasa el camarógrafo y la policía cierra la puerta”, explicó la reportera de espectáculos en su canal de YouTube 'En casa de Mara'.

Castañeda, de 55 años, explicó que no habló para que le ayudarán e insistió en que fue su instinto el que la impulsó a conseguir la exclusiva, sin embargo, poco después se enteró de los comentarios que la señalaban de conseguir facilidades al ser la exesposa de Vicente Fernández Jr. "Cuando termina una relación, como puede quedar bien la relación con la familia o puede no quedarlo. A nadie le consta nada”, aseveró la mexicana.

"Me decían: ‘¿Cómo es qué se te ocurrió?’. No es que se me ocurriera, es que sabía que estábamos al aire y teníamos que nutrir un programa. Y como le hacíamos en la vieja guardia: enseñábamos el micrófono", agregó.

Entre otras cosas, Mara Casteñeda enfatizó que la noticia de la muerte de 'Chente' la tomó por sorpresa, al igual que la muerte de Carmen Salinas, sin embargo, enfatizó en que la prensa mexicana le dio una cobertura de altura que merecía por el cariño hacia él y su familia.

Las críticas

Mara Patricia fue la única periodista que accedió al rancho 'Los Tres Potrillos". Ahí obtuvo declaraciones exclusivas de Vicente Fernández Jr., quien es su exesposo y uno de los hijos del intérprete de 'Acá entre nos'.



La acción fue criticada por muchos internautas y periodistas como Anette Cuburu, quien expresó que la entrevista se realizó gracias a que la periodista tiene relación con la familia por su romance pasado. “Dejaron entrar a una persona porque es su ex esposa, porque es parte de la familia, nada más, pero les están diciendo que la entrada es por allá”, dijo la presentadora Anette Cuburu en una transmisión al aire.

Matrimonio

Mara Patricia Castañeda, de 55 años, es periodista de espectáculos y se casó por lo civil con Vicente Fernández Jr. el 15 de diciembre de 2007, en México



Sin embargo, casi ocho años después, el equipo legal de Castañeda emitió un comunicado en el que se anunció la separación.



“Hago de su conocimiento la decisión que tomo de manera conjunta con el señor Vicente Fernández Abarca en dar por terminada la relación matrimonial que los unía”, se leía en el comunicado firmado por Gastón Esquivel.



Aunque la pareja fue clara sobre las razones que tuvieron para separarse, en los medios de comunicación se especuló sobre una tercera persona y un posible espionaje.

