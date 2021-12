'Tequila', el nuevo éxito musical del cantante colombiano Mayo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- "Llega la noche y me gusta beber tequila y combinarlo con rosas...", es la rima que está poniendo a bailar a todos los seguidores del cantante colombiano Fabián Yoshioka, mejor conocido como 'Mayo'.

El artista ganador de los premios Latin Music Report a la categoría Mejor Nuevo Artista Urbano, actualmente se encuentra promocionando su nuevo sencillo 'Tequila' y trabajando en sus próximos éxitos con miras al 2022.

El video clip ya suma casi el medio millón de visualizaciones en YouTube, donde está recibiendo la aceptación de los internautas quienes no dudan en dejar sus mensajes de felicitaciones al intérprete de 'No me ames pa' repetirlo'.

"Otro acierto... enhorabuena. Estás viviendo tu sueño y eso es todo lo que quiero para ti", "Me encantó, felicitaciones, otro éxito más" y "Me encanta está canción", son algunos de los comentarios que dejaron en la plataforma de videos.

¿Quién es Mayo?

Fabián Yoshioka nació en El Cerrito, Valle del Cauca, Colombia, y fue criado por su abuela llamada Blanca.



Desde muy temprana edad se apasionó por el arte y la música, pero fue entre los años 2010 y 2013 que logró grabar sus primeras canciones.

Además, consiguió estar en festivales y conciertos importantes en el Valle del Cauca, lo que lo llevó a ser telonero de artistas importantes como Jowel y Randy, Arcangel, De La Guetto, Calle 13, Don Omar, Alexis y Fido, Tony Dize, entre otros.



Sin embargo, fue hasta el 2019 que lanzó su primer sencillo titulado 'Sin que se entere' y que se propagó a países como Honduras, El Salvador, Nicaragua y México.

Durante la pandemia también estrenó producciones como 'Location', 'Tóxica', y 'Once Again', canciones que lo hicieron ganar una gran fanaticada alrededor del mundo.



Finalmente, este 2021 lo cerró con 'Tonces mor', una colaboración hecha junto al cantante Official el de la O. Una canción que marcó un antes y un después en su carrera musical ya que tuvo una gran acogida por los medios de comunicación más importantes de Colombia, México y Estados Unidos.

