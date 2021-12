Quién es Alejandra Fernández, la hija adoptiva de Vicente que se alejó de los medios

JALISCO, MÉXICO.- Alejada de la polémica, la música y los conflictos ha vivido Alejandra Fernández, la única hija mujer del matrimonio de Vicente Fernández y su esposa María del Refugio Abarca Villaseñor, conocida como doña Cuquita.



La pareja que procreó a tres hijos varones durante sus más de 50 años de matirmonio adoptaron a su sobrina, luego que la madre la dejara en la casa de ellos. El amor de Vicente por la pequeña fue casi a primera vista.



Según relató el mismo cantante durante varias entrevistas, Alejandra era hija de la hermana de su mujer y tenía solo 40 días de nacida cuando le "dieron a la niña".



"La dejó y jugué con ella hasta que le dio sueño. Luego la metí a la cuna y le dije ‘ya duérmete’ y se durmió. Con eso me ganaron”, comentó.

Vea aquí: Ellos son los herederos de la fortuna de Vicente Fernández, el 'Charro de Huentitán'



El intérprete de "Mujeres divinas" aseguró que eso bastó para que la pequeña niña se quedara a vivir con ellos y creció sin darse cuenta que a la mujer que llamaba tía era su madre de verdad. Hasta mucho tiempo después que conoció su historia.



El "Charro de Huentitán" confesó que cuando su hija Alejandra tenía cuatro años la madre de la pequeña la pidió y se la llevó con ella, pero el vínculo que la niña había forjado con los Fernández era tan fuerte que tuvo que regresarla a ellos.



“Ella para mí es mi chiquita y hubo un tiempo en que me la quitó mi cuñada. Yo me iba a la hacienda y bramaba, hasta que ella notó que yo estaba enflacando. Me dijo: ‘no, la niña tampoco puede’, empezó a tartamudear, la niña tenía cuatro años. Me la trajo. Mis cuñadas son como mis hermanas, entonces me vio sufrir tanto que me la volvió a traer y me dijo que me la quedara", confesó Vicente.

Alejada de los reflectores

Aunque todos sus hijos biológicos siguieron algún paso en la música, Alejandra hizo la diferencia y se alejó de ese ambiente y desvinculó su nombre también al famoso cantante.



La pequeña de la familia opto por desenvolverse en el mundo del diseño y la moda, y así evitar que la vieran como "la hija de Vicente Fernández.

Lea aquí: El humilde origen de Vicente Fernández: así nació la leyenda de 'El Charro de Huentitán'



“Le dije que se fijara bien porque yo no quería que se casaran con la hija de Vicente Fernández, quería que se casaran con Alejandra Fernández. Le dije: ‘yo prefiero verte viuda que mal casada”, comentó el artistas en una ocasión.



Es por esta razón que Alejandra mantiene un perfil bajo a diferencia de sus hermanos.

Juntos hasta el último momento

Alejandra tenía una estrecha relación con su padre, quien solía compartir imágenes de ellos juntos en sus redes sociales.



Desde que su padre tuvo el accidente que le lastimó las cervicales, Alejandra estuvo junto a su padre en el hospital y al lado de su madre para darle apoyo en esos difíciles momentos.

Mire aquí: Su primer sueldo, sus empleos antes de la fama y sus trajes: lo que no sabías de Vicente Fernández



Tras la noticia de la muerte del charro mexicano, la hija contó que los últimos minutos de su padre fueron muy fuertes, pero los vivieron en la intimidad de su familia.



Asimismo, contó que aunque es my duro el momento, la despedida fue bonita.