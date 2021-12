Joe Biden tras la muerte de Vicente Fernández: "El mundo de la música ha perdido un ícono"

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se pronunció en las redes sociales tras la muerte del cantate Vicente Fernández a sus 81 años.



El mandatario estadounidense lamentó el fallecimimento y envió condolencias a su familia y a todas las personas que amaron al "Charro de Huentitán".



"El mundo de la música a perdido un ícono. La música de Vicente Fernandez ha creado memorias para millones. Envíamos nuestras condolencias a su familia y a todos aquellos que lo amaron.



Vicente será recordado por las generaciones venideras".

The music world has lost an icon.



The music of Vicente Fernández created memories for millions. We send our condolences to his family and all those who loved him.



Vicente will be remembered for generations to come.