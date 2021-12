Así fueron los últimos momentos de Carmen Salinas: "Estábamos por irnos y nos dieron la mala noticia"

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La mejoría que presentaba Carmen Salinas tras caer en coma fue una dosis de fe para su familia, incluso ayer momento antes de morir revelaron que “teníamos muchas esperanzas”.



Durante su último encuentro con los medios el pasado 7 de diciembre, María Eugenia Plascencia, hija de la actriz, informó que su mamá ya no tenía la hemorragia cerebral, síntoma de que se estaba recuperando.



“Decíamos que mi mamá iba a salir adelante”, contó su hija ante el escenario de dolor por el que pasan.



Asimismo, reveló que le pidió a la Virgen de Guadalupe que la despertara, hasta tenían planeado ir a visitarla a la Basílica de Guadalupe para rezarle y pedir por su salud el próximo 12 de diciembre, plan que tristemente ya no podrán cumplir.

Últimos momentos

A la actriz mexicana se le bajó la presión minutos antes de su deceso, por lo que su hija Plascencia decidió ir a verla. Así narró los hechos:



“Sorprendió la muerte, antes de las 11. Fui antes a verla porque me llamó mi sobrina Carmen, que fuera a verla, porque le había bajado la presión, fui a verla y sí se veía muy mal. Le empecé a decir que no se preocupara, que íbamos a estar bien que sí quería descansar que lo hiciera, que no se preocupara por nosotros que se fuera con mi tío Chatito, mi hermanito Pedro. Nos salimos y ya estábamos por irnos y nos dieron la mala noticia”, declaró.



“Era una madre para todos, quería mucho a los periodistas. Quisiera que fuera recordada como una gran imitadora, actriz, todo lo mejor, una gran comadre, una gran amiga, una gran abuela, suegra, hermana, bisabuela, todo lo mejor”, concluyó la joven.



