La historia detrás del horrendo crimen que inspiró la película "Yara" de Netflix

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- "Yara", la historia de una joven italiana que conmueve a cualquier y que se ha convertido en una de las películas italianas más vista de la plataforma Netflix en las últimas semanas, está basada en una historia real que conmocionó a todo un país.



El film cuenta la muerte de la niña de 13 años, Yara Gambirasio, y la determinación de la fiscal Letizia Ruggeri por resolver uno de los crímenes más espeluznantes de Italia. Ruggeri habría movido cielo, mar y tierra para hallar al asesino de Gambirasio.



La niña fue reportada como desaparecida el viernes 26 de noviembre del 2010 por sus padres, tres meses después se encontró su cuerpo sin vida en un campo cercano al lugar donde fue vista por última vez.



Según la autopsia, el cadáver presentaba heridas y señales de violencia, pero fue hasta que se realizó el juicio contra el culpable del crimen que se reveló que la menor sufrió mucho antes de morir, pues los golpes no fueron la causa de su muerte, sino la hipotermia al ser dejada abandonada para que muriera del frío.



Además se comprobó que el móvil del crimen habría sido sexual por la evidencia que dejó su asesino en la ropa interior y los pantalones de Yara, pero se conoció que la adolescentes se defendió.

Último día de Yara

El viernes que Yara desapareción había almorzado pescado con arvejas en su casa, no le tocaba ir al gimnasio, pero ese día salió de su cada para prestarle una grabadora a su maestra.



Yara estuvo en su colegio observando el ensayo de las niñas más pequeñas de su colegio hasta que se retiró hacia su casa, pero nunca volvió a ser vista.



Sus padres, Maura Panarese y Fulvio Gambirasio, denunciaron su desaparición horas después de no sabe nada de ella, lo que provocó que de inmediato se organizara un búsqueda masiva en la zona, pero esta no dio fruto.



En la desesperación por encontrar un culpable, un joven marroquí fue detenido, pero luego fue exonerado tras que se hallara el cuerpo de Yara y se mostrara en las pruebas de ADN que era inocente.



Tres meses después de que Yara se reportó desaparecida dsu cadáver fue hallado por un hombre afiocionado a los aviones de control remoto.

Pruebas de ADN

Durante la investigación, la fiscal Ruggeri hizo que se tomarán alrededor de 22 mil muestras de ADN, esto provocó que fuera duramente criticada ya que se descubrió que algunas pruebas se habían hecho incorrectamente a cerca de 500 individuos.



Las pruebas se analizaron nuevamente y fue con la madre del asesino que se logró dar con su paradero, se trataría de un carpintero de 43 años, Massimo Giussepe Bossetti, un hombre casado y con tres hijos sin antecedentes policiales.



De inmediato la policía comenzó a realizar un seguimiento sin ponerlo sobre alerta, por lo que pusieron micrófonos en su casa y revisaron su historial de llamadas, búsquedas y de cámaras de seguridad.



Además, bajo el pretexto de una prueba de alcoholemia le tomaron una muestra de su ADN que coincidió con los hallados en el cuerpo de Yara.



Bossetti fue arrestado en una de las obras en las que trabajaba como albañil e intento huir. Aunque fue a juicio y todas las pruebas estaban en su contra, el hombre nunca reconoció su crimen, pero recibió cadena perpetua.