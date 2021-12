Hija de Carmen Salinas revela que desapareció la hemorragia cerebral, pero sigue en coma

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Un famoso dicho dice: "la esperanza es lo último que se pierde" y así se encuentra la familia de la actriz Carmen Salinas, quienes revelaron una leve mejoría en las últimas horas y que la hemorragia cerebral desapareció.



Fue la hija de Salinas la que compartió la buena noticia, luego que la última tomografía realizada mostrara que la hemorragia ha desaparecido y la inflamación ha disminuido.



"Todavía no reacciona, no hay consciencia. No hay una respuesta, todavía sigue muy dormida. Seguimos rezando", comentó María Eugenia Plascencia.

Asimismo, dijo que los movimientos involuntarios de la actriz no solo continúan, sino que son cada vez más frecuentes.



Por su parte, la nieta de Carmen Salinas dijo que estarán brindando un reporte cada lunes para evitar los rumores.



También afirmó que los doctores continúan haciendo sus estudios: "Respira por sí misma. El respirador, cuando lo usa, está en automático para que se pueda apagar cuando está respirando por sí sola".

Carmen Salinas ingresó hace un mes al hospital tras sufrir un derrame cerebral en el baño de su casa. Los médicos aseguran que la protagonista de telenovelas no volverá del coma.

