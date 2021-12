Mariah Carey prepara su propia serie donde hablaría de su romance con Luis Miguel  

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La exnovia de Luis Miguel, Mariah Carey, publicó un libro de memorias que ahora está planeando convertir en una serie de ocho episodios, donde hablaría del romance que sostuvo con "El sol de México".



La diva de la música ha sido la encargada de compartir esta noticia en una entrevista para la emisora Z100, en la que ha adelantado que lo más probable es que se decante por la pequeña pantalla para la adaptación de su autobiografía.



“Lo primero es lo primero. Escribí mis memorias el año pasado, The Meaning of Mariah Carey, y solo es relevante para esta conversación porque ya está disponible la edición de bolsillo”, dijo en el programa radial.



“Preferiría hacer eso, por eso escribimos el libro primero. Si Lee me escucha no querría que dé más detalles.. Me gustaría que fuera valiente, hermoso, espectacular y real, con un enfoque diferente”, dijo. Además, entre risas aseguró que esta adaptación sería una serie de ocho partes.



Sobre Luis Miguel

En su libro The Meaning of Mariah Carey, le dedica 5 páginas a los tres años que fue pareja de Luis Miguel. Cuenta cómo empezó su historia de amor, cómo es estar junto a un personaje con la personalidad del mexicano y por qué se separaron, hechos que estarían en la serie.



Llama mucho la atención en sí en la serie que pretende retratar su vida, ejemplificara la relación con el sol de México como lo hicieron los productores de Netflix en Luis Miguel: La serie, en la pasada y última temporada de la bioserie, protagonizada por Diego Boneta, misma que también cuenta parte de la relación amorosa.



