La extraña forma en que Machine Gun Kelly quiso impresionar a Megan Fox

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- El cantante Machine Gun Kelly hizo una nueva revelación sobre su relación con la actriz Megan Fox y la extraña forma en que intentó conquistarla.



En el programa "The Tonight Show starring Jimmy Fallon", el famoso confesó que se acuchilló y aguntó el dolor por varias horas para impresionar a su amada cuando comenzaban a salir.



Y es que según Kelly estaba tratando de impresionar a la actriz mostrándole lo bien que sabía manejar un arma blanca, sin imaginar que se heriría la mano al grado de necesitar varios puntos.



"Travis Barker me regaló un cuchillo que tenía un grabado del nuevo álbum y yo estaba diciéndole a Megan: 'Mira esto, es una locura'. Lo lancé hacia el techo y, al caer, se me clavó en la mano", comentó.

El artista, dijo que la única opción que le pareció viable fue conservar el orgullo y hacerse el "fuerte" y pretender que no estaba asustado y que se trató de un rasguño.



"A la mañana siguiente, en cuanto ella se fue, dije: 'Necesito puntos de sutura, y muy rápido'", confesó.



Esta no es la primera vez que la pareja revela que ha hecho cosas extrañas en su relación, pues hace un tiempo revelaron que se regalaron collares con una gota de su sangre. También se hicieron tatuajes ellos mismos para inmortalizar su amor.