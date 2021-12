VIDEO: Así es el primer adelanto de Spider-Man: Across the Spider-verse

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Sin duda alguna que Spider-Man está dando mucho de que hablar, ya que a la vuelta de la esquina se acerca el estreno de su tercera película dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), Spider-Man: No Way Home, pero también el héroe arácnido estará estrenando su propia película animada, Spider-Man: Across the Spider-verse.



Esta cinta animada nos contará la historia de Miles Morales tras los eventos de Spider-Man: Into the Spider-verse, la cual marcó la llegada del famoso multiverso a la pantalla grande en donde Peter Parker no fue el protagonista principal pero sí apareció a lo largo de la cinta.

Para esta ocasión Sony Pictures cautivó a todos con el primer adelanto oficial de la segunda película animada que tendrá a Miles Morales como protagonista.



Esta secuela constará de dos partes, por lo que el trailer le ha dado la vuelta a las redes sociales durante este fin de semana. Hasta el momento todo parece indicar que la nueva película del trepamuros estará en los cines el próximo 7 de octubre de 2022.

Primer vistazo a #SpiderMan: Into the Spider-Verse 2



Primer vistazo a #SpiderMan: Into the Spider-Verse 2

Revelado además título oficial: SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE (PART ONE)

Posible trama

Aunque en el primer avance no se pudo notar claramente cual sería el argumento principal de la trama, el trailer nos muestra que Miles Morales se reencontrará con Gwen Stacy, quien en su realidad es mejor conocida como Spider-Woman.



Lo sorprendente es que esta chica nuevamente cruzará el multiverso en búsqueda de Morales para que viajen de nuevo a un lugar en donde aparentemente la animación será distinta.



En el video se puede apreciar como Miles cruza por el universo hasta llegar a una ciudad en donde se encontrará con otro Spider-Man.



Hasta el momento estos son los pocos detalles que se saben de este adelanto de esta cinta animada del popular héroe de Marvel, quien este 15 de diciembre estrena su nueva cinta dentro del UCM; Spider-Man: No Way Home.

