"Me rompería a llorar" si lo conociera: Adele confiesa su admiración por 'La Roca'

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- La cantante británica Adele se ha convertido en una de las estrellas más brillantes del planeta, extendiendo su éxito discográfico por casi todos los rincones del mundo. Y pese a ser el ídolo de millones de personas, ella misma reconoció que es la fan número uno de un talentoso famoso.

La intérprete de 'Easy on me' ha demostrado en varias ocasiones que tiene sus propios ídolos y que no dudaría en reaccionar como una adolescente histérica, como por ejemplo, si se encontrara con sus admiradas Spice Girls, el grupo con el cual creció de pequeña y que le trasmitió esa dosis necesaria de poder femenino.

En su última entrevista, Adele exhibió los mismos niveles de entusiasmo al hablar del actor Dwayne Johnson, a quien adora desde que era un luchador profesional y cuando se dio a conocer ante el mundo entero como 'La Roca'.



"Alguien al que nunca he conocido en persona es 'The Rock' y si lo hiciera de verdad que rompería a llorar. Me encantaba la lucha libre cuando era más joven y él era mi luchador favorito", mencionó a través de su canal de YouTube NikkieTutorials.

Además, reveló que solo ha tenido una breve toma de contacto con el exluchador y que para ella significó muchísimo.

"Me envió un ramo de flores hace poco porque su mujer y él no pudieron asistir finalmente a mi concierto. Cuando vi las flores y la nota casi me caigo de la silla", aseguró.

Reina de los rankings

Hace una semana, la británica consiguió un raro doblete al encabezar las listas de álbumes y de singles más vendidos en el Reino Unido con su esperado "30", a la venta desde hace un par de semanas, y su principal tema, 'Easy on Me'.

La Official Charts Company anunció que "30" primer álbum de la diva del pop en seis años vendió 261,000 copias en solo una semana, convirtiéndose en el disco más vendido en su semana de lanzamiento en 2021.



"30" es el cuarto álbum de la multipremiada cantante que encabeza las listas del Reino Unido. Sus anteriores álbumes, "25", "21" y "19", han regresado con fuerza a las listas musicales, alcanzando los números 15, 18 y 31 respectivamente.

