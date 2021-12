Hallan muerta a la esposa del "padrino de la música negra"

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Jacqueline Avant, esposa del legendario músico Clarence Avant y suegra del jefe de contenidos de Netflix, Ted Sarandos, murió baleada la madrugada de este miércoles en su casa en Los Ángeles, informó la policía.



La policía encontró a la mujer de 81 años herida con un tiro en su residencia en el lujoso barrio de Beverly Hills, detalló el jefe de la policía, Mark Stainbrook.



En rueda de prensa, Stainbrook afirmó que nadie más resultó herido en el incidente. El oficial dijo no creer que se trate de un "ataque aleatorio", aunque afirmó que prefería no especular.



El jefe de la policía de Beverly Hills informó que "aparentemente" un guardia de seguridad estaba en la propiedad de los Avant durante el incidente, y tratándose de las primeras horas de la investigación, declinó ofrecer más detalles.



Stainbrook agregó que se desconocen los motivos del ataque y evitó calificar la acción de intento de robo.



Se desconoce el número de sospechosos, armas o disparos. Se cree que el arma que causó la muerte de Jacqueline Avant fue introducida por los sospechosos, explicó el capitán de la policía Giovanni Trejo, encargado de las comunicaciones, quien dijo que creen que el marido de Avant también estaba en la casa durante el incidente.



La policía recibió una llamada reportando un tiroteo en Beverly Hills poco después de las 2 de la mañana. "Las patrullas llegaron y descubrieron una víctima con una herida de escopeta. Los sospechosos no estaban en la escena. Los paramédicos llevaron a la víctima al hospital. Infelizmente no sobrevivió", informaron más temprano los oficiales en un comunicado.

Stainbrook insistió en que Beverly Hills es una de las localidades "más seguras de Estados Unidos". "Este tipo de crimen en Beverly Hills es extremadamente raro", comentó.



Avant vivía en el vecindario hacía más de 50 años. Era la esposa de Clarence Avant, un empresario del mundo de la música reconocido por grandes nombres de la industria como Jay-Z, Diddy, L.A. Reid y Babyface.



Clarence Avant es conocido como "El padrino de la música negra", tal como también fue lanzado un documental en Netflix que cuenta su trayectoria, y en el cual figuras como los expresidentes Bill Clinton y Barack Obama hablan del trabajo de Clarance junto a estrellas como Quincy Jones, Snoop Dogg, Jamie Foxx y Ophelia Harkness.



La pareja, con 54 años de matrimonio, tiene dos hijos, entre ellos Nicole Avant, exembajadora estadounidense en Bahamas, quien está casada con Ted Sarandos, jefe de contenidos de Netflix.



"Es el día más triste en nuestras vidas", escribió el astro del basquet Magic Johnson refiriéndose a la muerte de Avant, una exmodelo dedicada a la filantropía.



"Jackie era la persona más dulce que podías conocer. Tenía un alma maravillosa, un corazón amable y siempre tenía buenas palabras para todo el mundo. Era tranquila, pero poderosa, y muy inteligente".



En un comunicado, Clinton calificó a Avant como "una mujer maravillosa, una gran compañía para Clarence y una madre para Alex y Nicole, una ciudadana activa y una querida amiga mía y de Hillary por 30 años".