Bacurau, una película que rompe los paradigmas   

Tegucigalpa, Honduras

Neocolonialismo, racismo, complejos de inferioridad, western, sci-fi, drama, y mucho sol; mezclarlos todos con una maja y mortero, y en las manos adecuadas se obtiene una obra de arte. Esta obra es Bacurau, una película brasileña del 2019, dirigida y escrita por Kleber Mendonça y Juliano Dornelles.



La película cuenta la historia de cómo el pueblo de Bacurau comienza a ser amenazado por extraños sucesos; desde desaparecer del mapa global, a estampidas de animales por sus calles, a crueles asesinatos de sus pobladores. Todo ingeniado por un grupo secreto de sádicos europeos y estadounidenses, que tienen como objetivo cazar a los pobladores y aumentar su “body count” de asesinatos. Una cruel y directa alegoría al neocolonialismo y a esa herencia racista que invade las venas del continente. Poniendo a los y las latinoamericanas como algo menos que obra de mano barata, sino como objetos, que una aparente, raza superior tiene y puede tomar ventaja, tanto ahora en el siglo XXI, así como en el futuro, tiempo en el que la historia tiene lugar.



Los directores presentan una película que rompe los paradigmas tradicionales de una película latina con mensaje social. En vez de irse por un lado más realista y naturalista para tratar la herencia del colonialismo en la región, lo hacen con una amalgama de géneros no muy utilizados en el continente. La película comienza con una escena espacial y un mensaje en pantalla que nos ubica en un futuro cercano. Miramos un cierto avance tecnológico al actual, pero con el panorama campestre y aislado de centros urbanos, esta tecnología trae en sí una sensación surrealista. Ubicándonos en una especie de sci-fi en medio de una provincia desaloda.



Y es este mismo campo agreste, vida dura y falta de justicia lo que da vida al género western, a los clásicos como The Wild Bunch o Once Upon A Time in the West. Tierras inhóspitas donde el más fuerte es el que vence y el más débil muere de manera cruel, bajo el sol despiadado, con plomo en su cuerpo y con las aves de rapiña listas para almorzar. Una tierra donde los héroes no son caballeros en armaduras brillantes o damiselas en peligro, nuestros héroes y heroínas, como en los mismos westerns, son personajes de moral dudosa para estándares comunes. Aquí tenemos bandidos buscados por las fuerzas del orden, y supuestos sicarios que aman a los suyos, y harán lo que tengan que hacer para traer paz, incluso si es mediante la misma violencia.

{Sobre el autor} Guionista y creativo hondureño. Manuel ha trabajado en varios proyectos cinematográficos, publicitarios y digitales. Ha presentado cortometrajes en Miami, Panamá, Lima, La Habana, Guadalajara y Tegucigalpa. Asimismo, ha sido investigador académico en la Université Concordia, Montréal, en el tema de cómics y novelas gráficas. Tiene un posgrado de guion de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, Cuba, y es licenciado en Comunicación y Publicidad de UNITEC, Honduras.









Western, sci-fi y drama, en definitiva una hermosa unión de géneros que despliegan una proeza tanto en construcción de personajes como en una trama que fluye de manera natural. De esta manera, Bacurau forma parte de una nueva ola, (si es que le podemos decir “ola” todavía es muy temprano para saberlo) de cine latinoamericano que juega con géneros más allá del realismo para contar una problemática urgente y social. Podemos mencionar películas como, “Carro Rei”, que se concentra en el fascismo mágico y tecnológico en una pequeña ciudad brasileña con un estilo ciberpunk / futurístico. “Divino Amor” es otra película que viene a la mente, donde miramos una distopía burocrática y adoctrinada al cristianismo. Asimismo, “La Llorona”, donde las leyendas de nuestra región cobran vida para conseguir justicia. Estas solo son unas cuantas entre muchas películas que miramos en recientes años, expresando sus ideas con diferentes formatos y géneros pero siempre teniendo en mente el contar los dolores de la región.



En el caso de Bacurau, uno de los temas principales que la película toca es el neocolonialismo. Es decir, esa herencia colonialista y dañina que todavía tiene grietas abiertas en todo nuestro continente. Grietas que van más allá del beneficio económico, sino del hambre por el poder y por el poseer, cual animales a toda una nación.



Este interés por dominar es representado por varios grupos de poder. Desde el obvio grupo de cazadores exantranjeros obsesionados con matar a los pobladores, así como la clase política de nuestros países que por años ha facilitado esta invasión para su propio beneficio. De la misma manera, se presenta un grupo muy particular, y es la clase alta del mismo país, que se cree aliada de las fuerzas extranjeras y a veces no solo aliada, sino que se identifica más con los de afuera que con los de su mismo país. De este modo, se amplifica el mensaje a no solo un culpable sino a un problema que permea nuestra sociedad como una sola.



Es importante mencionar que del lado opuesto de la balanza, el pueblo de Bacurau no es una santa paloma. No sigue los estereotipos de su mismo género Western de tener a un pueblo débil que necesita ayuda de alguien más para defenderse de fuerzas ajenas. NO. Bacurau es una nación de gente libre, con herencia guerrera. Representado por la matriarca del pueblo, que al comienzo del film ha fallecido, pero que de ella se desprende una larga descendencia de profesionales, “putas” y aguerridos. Asimismo, el pequeño museo de historia del pueblo, donde se revela el pasado de lucha contra fuerzas foráneas, nos hace entender la ferocidad de los pobladores en el presente.



Bacurau fue premiada en el 2020 con el premio del Jurado en Festival de Cannes y obtuvo muchos reconocimientos más. Y es que la película es un estudio social presentado con un sinfín de proezas cinematográficas, desde la ya mencionada elección de géneros contrastantes entre sí, a incluso referencias de clásicos japoneses de Kurosawa. Películas de la edad media japonesa con historias de bandos peleando por sobrevivir en tierras olvidadas por el mundo. Incluso se dan pequeños guiños de referecias de estas películas como “La fortaleza escondida” con las transiciones particulares en edición.



Esta es una película que deja barca abierta a la discusión de la herencia, de la lucha de pueblos por su independencia y como toda película sci-fi, es un llamado de atención hacia el futuro, nuestro futuro como continente ante el peso inhumano del neocolonialismo, el racismo y la alevosía.