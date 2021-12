“Mano a mano”, la mujer desde sus intimidades

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- ¿Qué debe ser y hacer una mujer? Además de una dama distinguida, esposa ideal y madre abnegada, es como si equivocarse o, peor aún, protestar por los errores de otros, quedara totalmente prohibido.



El Grupo Teatral Bambú (GTB) trae a escena su más reciente propuesta, una adaptación del texto original de la dramaturga ecuatoriana Viviana Cordero, dirigida por Felipe Acosta y actuada por Cinthia Rodríguez (Violeta) y Ciria Reyes (Baltazara).



En “Mano a mano”, las intimidades de dos mujeres de la mediana edad, pertenecientes a estratos sociales completamente opuestos, no parecen ser tan ajenas entre ambas una vez se cierra la puerta. ¿Qué esconden? Cada una, desde su posición, tiene mucho que contar.



Contexto

Con el desespero y el dolor de fondo, un “no, Alegría, no te vayás...”, da inicio la historia. El adiós de la última hija que le quedaba, marca en Violeta su punto de quiebre. Tras 25 años de callar por “el qué dirán”, y esconderse entre su fe y el alcohol, el montaje de una felicidad irreal es insostenible.



Y Baltazara, quien todo este tiempo ha permanecido a su lado, soportando ser una sombra y hablando sólo cuando se le permite, es la testigo y parte de una cadena de mentiras que se desmoronan cuando ya no queda nadie más. Pero ahora, ella también está a punto de irse. Y es ahí cuando la verdadera soledad se avecina.

Funciones La agenda 2021 de Bambú Centro Cultural concluye con la temporada de estreno de “Mano a mano”, este 10, 11, 17 y 18 de diciembre a las 7:00 PM. Reserve al Whatsapp 9987-9660.





Un relato basado en el drama a cuestas de estas dos protagonistas trae a discusión la lucha de clases sociales, dejando en claro que absolutamente todas las personas, mujeres pobres y ricas incluidas, son capaces de alcanzar ese punto de no retorno, ese momento en el que otro camino parece imposible. El humor también cobra su cuota para quienes prefieren reír que llorar.



Violeta y Baltazara se encuentran en la disyuntiva de aceptar las circunstancias que se les han presentado o vivir en permanente negación de la realidad, lo que podría llevarlas a la infelicidad permanente. Y así como ellas, el público es capaz de sentirse identificado entre las tantas veces que, seguramente, ha dudado.



Debut

“Mano a mano” fue la pieza que dio por clausurado el XXXI Festival Internacional de las Artes Escénicas Bambú 2021 a mediados de noviembre. Su estreno, con un lleno total y una función especial adicional, constató la necesidad de acercarse a reflexionar sobre y frente a las tablas.