"Soy inmensamente feliz": Fotografía de Aislinn Derbez confirma su romance con un conferencista belga

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Desde hace un par de meses y tras la ruptura con Mauricio Ochmann, la actriz mexicana Aislinn Derbez ha desatado los rumores en torno a un nuevo romance. Sin embargo, hasta entonces no lo había confirmado.

En junio pasado, la también modelo compartió unas imágenes que la dejaron ver en Guatemala, en compañía de su hermano Vadhir y aparentemente con dos amigos más.

Uno de estos era el conferencista belga Jonathan Kubben, quien además tiene raíces mexicanas. Fue así que las especulaciones de un romance entre la actriz y el belga comenzaron a cobrar vida.

Y aunque no había sido divulgado abiertamente, el pasado noviembre Kubben publicó una fotografía a las faldas de la Torre Eiffel donde aparece junto a Derbez besándose, junto a un texto que confirmó de una vez por todas su amor.

"Esto no es lo que creen. Ni siquiera lo que nosotros creemos. No sabemos si es salido de un cuento de hadas o si estamos en un paréntesis de nuestras vidas. Lo único que sé es que soy inmensamente feliz cuando estamos juntos así", escribió Jonathan.

"Aunque se caiga el mundo o lluevan problemas, nada importa si estamos juntos disfrutando el ahora. Gracias por dejarme ser quien soy, por dejarme ser libre y por todos los momentos disfrutando el momento presente. No sé a dónde nos llevará todo esto, pero sé que ya valió la pena", sentenció en el mensaje escrito en inglés y español.

Rápidamente, seguidores y amigos del conferencista llenaron la publicación de buenos deseos y 'Me gusta'.

No obstante, aún se desconocen más detalles de su noviazgo.

¿Quién es el afortunado?

Jonathan Kubben nació en Bélgica, hijo de un padre belga y madre mexicana. Tiene 32 años, es políglota y en su adolescencia fue nadador profesional, pero debido a una lesión en el hombro no pudo continuar con el deporte.

Por un tiempo se dedicó al modelaje y participó en el concurso de belleza Best Model of the World, ganando el premio a 'Mejor Sonrisa'. Posteriormente, se mudó a Nueva York para continuar en el mundo de las pasarelas.

Kubben además es jugador profesional de póker, actividad con la que mantuvo a su madre quien sufrió un terrible accidente. Y pese a que percibía buenos ingresos, la compañía a la que pertenecía perdió su licencia, haciendo que buscara otra fuente de ingresos.

De esta forma, terminó trabajando para una empresa que daba consultorías a embajadas, pero en 2015 decidió renunciar para cumplir su más grande sueño: viajar por el mundo. Su madre nunca estuvo de acuerdo.

A partir de ello surgió la frase Mom I'm fine (mamá estoy bien), concepto por el que es conocido en sus redes sociales, pues se toma fotografías para hacerle saber a su progenitora que se encuentra bien.

