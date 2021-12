Novia de Octavio Ocaña revela cómo vive el luto tras su partida: 'Todo en mi casa es él'

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Un poco más de un mes ha pasado desde la muerte del actor Octavio Ocaña, mejor conocido como 'Benito Rivers', quien dejó una huella imborrable en el espectáculo mexicano y en sus seres queridos.

Recientemente, su novia Nerea Godínez reveló cómo vive el luto luego de su irreparable pérdida. “No me gusta estar en mi casa, porque todo en mi casa es él. Todo es Tavo”, relató para el programa mexicano De primera mano.

La prometida del protagonista de 'Vecinos' dijo buscar refugio en actividades como ir al gimnasio, ir a su empresa u otra cosa que implique salir de su casa, pues estar dentro de ella le deprime y genera ansiedad, por lo que procura mantenerse ocupada. “No puedo estar así, por eso busco algo con que distraerme. Salgo a comer o a cenar, o me voy con mi cuñada. Ahí ando paseando porque no me gusta quedarme aquí sola”, confesó.

Durante la entrevista, la joven fue cuestionada sobre si tuviera un mensaje para el actor, ¿cuál sería?, a lo que respondió: “Le diría que me enseñe a seguir sin él. A vivir una vida sin él”.

Fanático de Jalisco

Godínez y Ocaña disfrutaban mucho viajar juntos, pero uno de los lugares más especiales que visitaron fue Jalisco. Ahora, la novia del actor no puede siquiera acercarse a él por todos los recuerdos que trae consigo.



“Para mí todo Jalisco es él. Entonces yo no sé si algún día regrese. La verdad creo que sí sería algo fuerte. Él era feliz ahí”, contó Nerea.



Agregó, que Ocaña era muy fanático de Jalisco y todas sus regiones, donde también acumuló cientos de seguidores.

La joven finalizó expicando que ella, al igual que toda la familia de Ocaña, continuan su vida normal y que ni ella ni su hijo Andrés fueron heredados por el joven actor, como se rumoraba.



“La casa es mía, es rentada pero es mía, yo estaba aquí desde antes. La empresa es familiar de toda la vida. Todo lo que tenía ni siquiera está a mi nombre”, concluyó.

Muerte

Era la tarde del 29 de octubre, cuando Octavio conducía su vehículo en compañía de otras dos personas, de repente, una patrulla policial comenzó a darle persecución -por causas que todavía son un misterio- y lo siguiente que se supo fue que el actor había chocado aparatosamente y presentaba una herida de bala en la cabeza.

Aunque permaneció con vida minutos después del impacto, falleció sentado dentro de su carro, con su rostro, cabeza y manos ensangrentados.

Desde entonces la familia del actor lucha por demostrar su versión: que fue asesinado por los uniformados que lo perseguían, sin embargo, el reporte pericial indica que él se disparó solo de forma accidental, con su propia arma.

