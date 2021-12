Mhoni Vidente confiesa que no da entrevistas por la fama de su trabajo  

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Mhoni Vidente se sumergió en popularidad en varias partes del mundo, en especial en América, por sus predicciones que se hacen realidad.



Es por ello que en cada ocasión en la que pitonisa se aventura a hablar sobre los acontecimientos que ocurrirán en los próximos días sus seguidores toman precauciones ante eventuales acontecimientos.



VEA: Así fue recibida YosStop en su casa luego de salir de prisión



Lo anterior provocó que la cubana dijera que es un personaje reconocido y, por lo tanto, no da entrevistas.



"Tengo que crecer y el personaje creció demasiado en todos los niveles, que ya no volvió ni por la feria ya es bronca de Mhoni Vidente", manifestó.



ADEMÁS: ¿A cuánto asciende la jugosa fortuna de Salma Hayek?



Según los medios de comunicación de México, Mhoni dijo que no aceptará entrevistas por su "fama".