Así fue recibida YosStop en su casa luego de salir de prisión

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-La noche del martes, la famosa youtuber mexicana Yoselin Hoffman, mejor conocida como YosStop, quedó el libertad luego de permanecer cinco meses en prisión acusada de pornografía infantil.



Su familia al conocer la buena noticia comenzó preparar el apartamento de la influencer para darle una bienvenida como se lo merecía.



Solo estaban su madre, su hermano, su cuñada y su novio, pero ellos fueron suficientes para hacer sentir bien a Yoseline, quien pedía desde la cárcel que no perdieran fuerzas.

“Estoy feliz bien porque ya estoy libre. La verdad es lo único que puedo decir es que estoy muy agradecida con todos los que me apoyaron y que sí les voy a dar entrevista, pero no en este momento porque me urge llegar a mi casa, muchas gracias por apoyarme”, dijo Yoss cuando salió del reclusorio.



En su apartamento la esperanban varios globos y carteles de bienvenida, así como varios arreglos florales y sus queridas mascotas.



Su hermano Ryan publicó algunas de historias de los momentos que vivieron al regreso de su hermana.

