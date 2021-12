¿Hijo de Nerea Godínez heredó la fortuna de Octavio Ocaña?

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Muchos rumores se han dado a conocer luego de la muerte del actor Octavio Ocaña, uno de ellos es que semanas antes de morir "Benito" ya tenía listo su testamento en el que contemplaba al hijo de su novia Nerea Godínez como el heredero de su fortuna.



Este martes, la pareja del actor desmintió estos rumores así como el que de que ella habría recibido un seguro de vida por un millón de pesos mexicanos.

“La verdad no sé ni qué es eso. La gente vive como en una novela. Piensan que las cosas son como en las novelas, como en las series. La verdad es que este país está súper mal, pero no, yo te puedo decir que mi vida la llevo normal, con mi empresa como siempre y mi día, pues normal: trabajar, regresar a mi casa y ya. Y su papá igual con su empresa en Tabasco y su hermana trabajando. Todos estamos haciendo lo que hacíamos cuando estaba Tavo, o sea nada diferente”, narró para el periodista Gustavo Adolfo Infante.



“No hay ninguna herencia que me haya dejado. Por supuesto que no. Yo no sé de dónde sacan tantas cosas. Yo no sé cómo la gente se lo cree si ni siquiera les enseñan con pruebas, pero bueno. Finalmente no puedo hacer que todo el mundo me crea. Yo me quedo con la gente que me conoce, que es bastante, y saben quién soy y cómo soy y van a seguir hablando. La verdad ya me harté, ya me cansé, cada día es más difícil toda esta situación, pero prácticamente todo lo que dicen de mí es mentira: ni me puso casa, ni me puso departamento. La casa es mía, es rentada, pero es mía, yo estaba aquí desde antes. La empresa es familiar de toda la vida. Todo lo que tenía ni siquiera está a mi nombre. Yo no sé la gente de dónde saca tantas cosas. Está cañón”, sentenció.

