Gabriela Salazar, ex Miss Honduras Mundo, abandona el país por amenazas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El caso de la ex Miss Mundo 2015, Gabriela Salazar, mantiene a todos sus seguidores bastante molestos e indignados y es que la bella catracha decidió abandonar el país luego de recibir algunas amenazas por parte de su expareja.



Hace algunos días, Salazar posteó un video en sus redes sociales donde comunicaba y hacía pública la denuncia sobre el maltrato que vivió junto a su novio Mahfuz Alfredo Hawit.



"Quiero dejar como EVIDENCIA que toda acción que se cometa en mi contra o la de mi núcleo familiar el único CULPABLE es esta persona Mahfuz Alfredo Hawit", escribió en su cuenta de Instagram la famosa presentadora.

"He sido una víctima más de la violencia contra la mujer, en mi caso me respalda una denuncia legal en contra de mi expareja y llegué a estas instancias gracias al apoyo de mi familia de poder hacer las cosas por la vía correcta y manifestar los hechos de todo lo que yo pasé con esta persona", inicia su video de cuatro minutos en los que relata qué fue lo que pasó durante su tormentosa relación.



Salazar asegura que el sistema judicial de Honduras no la ha respaldado. "No me siento acompañada desde el día que decidí poner la denuncia hace tres meses ... me duele reconocer que la única vía que tengo es abandonar mi país, dejar a mis padres, mi hermano, mi sobrina, mis amistades, perder mi trabajo, mi estabilidad en todos los sentidos por esta situación".

La exreina de belleza pide a las mujeres hondureñas que alcen la voz si están pasando por una situación similar.



Este martes la bella catracha alzó vuelo fuera de su país a causa de la violencia de la que sigue siendo víctima a pesar de haber interpuesto una demanda judicial, demanda que será engavetada como la mayoría de casos de violencia en Honduras.

Aquí el video de su historia: