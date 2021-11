Actor de "Luis Miguel: La serie" demanda a Diego Boneta y a Netflix

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-El actor Martín Bello demandó a Diego Boneta y a Netflix, confirmó el apoderado legal del actor este martes.



Ignacio Trimarco, abogado de Bello, indicó durante una entrevista con el medio Sale el Sol, que la demanda ya fue interpuesta y todo es por las lesiones que sufrió durante el rodaje de la serie "Luis Miguel: La serie".



“Yo no me puedo volver a tumbar en el sofá porque en el momento que me pueda tumbar, se me inflama el bulto que se levanta en el cuello y al día siguiente estoy mal. El brazo a veces se duerme un poco y esa sensación de acolchonamiento en la cara”, comentó el actor español sobre las lesiones que le dejó la serie biográfica del cantante mexicano.

Por otra parte, el abogado detalló que “por el lado de la parte civil vamos al inicio de la demanda contra la productora, contra Netflix y las personas que sean solidariamente responsables para que se hagan cargo de las lesiones que generaron. También vamos a demandar a los productores y asistentes y a todo el que participó de esa escena, dado que en el libreto no estaba, en el libreto que Martín aceptó interpretar, no estaba esa escena”.



Bello alega que debido a las lesiones que sufrió en el rodaje de las escenas de acción podría quedar paratlítico.



“Es un delito que tendría una pena de prisión, son lesiones graves, que al día de hoy, un año y medio, Martín sigue padeciendo las consecuencias, entonces, es una pena que puede llevar hasta acarrear una pena de prisión efectiva. Cuando el juez dictamine, podrá disponer en su caso cualquiera de las opciones que provee el código, pero la prisión es una de ellas”, señaló el abogado de Martín, quien le dio vida al hermano de “Luis Rey”.

Escena

Bello denunció el año pasado que una de las escenas que grabó junto a Diego Boneta se salió de control, causando grandes lesiones en el actor.



“Lo que pasó es que en una escena no controlaron lo que teníamos que hacer, y digamos que era de una manera y se volvió agresiva al punto de provocar lesiones que aún estoy en tratamiento y luchando para que no me queden secuelas, como dolor crónico y falta de movilidad en el brazo”, declaró el actor español.



“Me daba golpes contra la pared, chocando mi cabeza contra la pared también, luego me tiraba por el suelo y me daba patadas en la espalda, me golpeaba contra el suelo y me daba de bofetones en la cara”, declaró el intérprete de “Tito” durante su denuncia.

