Ómicron pone en riesgo el Miss Universo 2021

JERUSALÉN, ISRAEL.-La nueva variante del covid-19 está poniendo en riresgo el certamen del Miss Universo 2021, que se llevará a cabo el próximo 12 de diciembre en Israel.



De acuerdo con los medios locales, este martes se detectó el segundo caso de la variante Ómicron, la cual ha sido catalogada como "preocupante" por la Organización Mundial de la Salud (OMS).



El Ministerio de Sanidad informó que están investigando a doce pacientes más como posibles portadores de la nueva variante.



De igual manera, el gobierno israelí anunció el cierre de fronteras a extranjeros por un periodo de dos semanas, para poder contener el contagio.

Es importante destacar que algunas de las misses aún no se encuentran en Israel, por lo que la situación se complica aún más.



"Andreina Martínez, representante de República Dominicana, no podrá ser parte del certamen debido a que dio positivo en covid-19, según informó la propia organización, por lo tanto, su lugar lo ocupará su suplente, Debbie Aflalo", detalló la revista People.



Hasta este martes, los directivos del certamen no se han pronunciado al respecto a las medidas impuestas por Israel. De momento todo continúa con normalidad en la ciudad de Eliat, donde se llevará a cabo el concurso.



Se desconoce si todas las naciones van a estar presentes ya que a Malasia ha informado que no enviará a su participante.



Por otro lado están los problemas políticos entre Israel y Palestina que han ocasionado tensión para este evento internaiconal.

