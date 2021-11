Libro revela quién hizo comentario racista sobre bebé de Meghan Markle

LONDRES, INGLATERRA.- Desde la polémica entrevista de Meghan Markle y el príncipe Harry con Oprah Winfrey, en la que revelaron que fueron víctima de racismo por parte de un miembro de la familia real, muchos se han preguntado quién habría hecho el comentario sobre el bebé.



En los últimos días se conoció algunos fragmentos del libro "Brothers And Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan" (Hermanos y esposas: Dentro de las vidas privadas de William, Kate, Harry y Meghan) se dice que fue el heredero al trono quien hizo el pésimo comentario.



Christopher Andersen, autor del libro, comenta que el príncipe Carlos habría hecho comentarios fuera de lugar sobre el color de piel que tendrían los hijos de Harry y Meghan.



La publicación revela que Camilla y el hijo de la reina Isabel II sostuvieron una plática en la mañana del compromiso de la pareja.

"Me pregunto cómo serán los niños", dijo Carlos, a lo que supuestamente Camilla Parker Bowles, esposa del próximo monarca contestó algo desconcertada: "Bueno, absolutamente hermosos, estoy segura".

Pero el autor dice que la conversación no terminó ahí, pues Carlos, en un tono más bajo, insistió sobre el tema: "Quiero decir, ¿cuál crees que podría ser la complexión de sus hijos?".



Andersen asegura que la fuente que le reveló detalles de esa plática es alguien que está muy bien posicionado dentro de la familia.



Sin embargo, el autor también comenta que fue una "inocente" curiosidad de Carlos que al final fue torcida para darle un toque racista y que cuando llegó a los oídos de los duques de Sussex ya estaba totalmente tergiversada.

Reacción de Harry

En el libro, también se menciona cómo fue la reacción del príncipe Harry al enterarse de los comentarios de su padre, por lo que no dudó en reclamarle.



Pero al parecer, la respuesta de Carlos habría sido aún más dolorosa ya que supuestamente este le habría dicho al esposo de Meghan que estaba siendo "demasiado sensible sobre el asunto".

Incluso, parece que su hermano, el príncipe William, también consideró el comentario como una "falta de tacto", pero "no como un signo de racismo dentro de la familia".