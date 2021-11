Sirey Morán roba suspiros a colaborador del Barcelona: ¿De quién se trata?

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- Si antes robaba suspiros y miradas tanto en hombres como en mujeres, ahora que posee la corona de Nuestra Belleza Latina (NBL), la hondureña Sirey Morán ha desatado una ola de frenesí en el mundo del entretenimiento y el deporte.

Recientemente se ha dado a conocer que la guapa catracha ya cuenta con varios admiradores, entre ellos un colaborador del club FC Barcelona.

Se trata del presentador y administrador de las redes sociales del equipo deportivo, Aviv Levy Shoshan de 29 años de edad.

Levy quien es una figura muy activa en sus cuentas personales, suma más de 140 mil seguidores en su perfil de Instagram. A través de estas, comparte su día a día y su gran pasión por el fútbol con cientos de personas localizadas alrededor del planeta.

La atracción del comunicador hacia la sexy Morán ha sido revelada por sus mismos seguidores, pues Levy no ha sido nada cuidadoso al dejar varios comentarios en las fotos de la catracha.

Se sabe que Aviv -más allá de su atractivo- es un hombre muy inteligente y con muchas aptitudes, pues domina al menos seis idiomas, entre ellos el hebreo, inglés, español, catalán y francés.

Este conocimiento le ha permitido trabajar en plataformas digitales como 433, una página con millones de seguidores y una de las más importantes en el ámbito del fútbol.

La hondureña tampoco se queda atrás. Morán también habla inglés, español, portugués y algo de italiano.

Conquistando a los Barça

La ex Miss Universo confesó meses atrás que fue muy afortunada al recibir un valioso regalo de uno de los jugadores del Barcelona, por lo que su suerte con el club no viene desde ahorita

De acuerdo a Morán, durante un evento deportivo en los Estados Unidos se encontró con el histórico exfutbolista de FC Barcelona, Hristo Stoichkov.

En esa ocasión y pese a no reconocer al deportista, Stoichkov decidió obsequiarle un par de tacos autografiados con su puño y letra.

"Yo no lo reconozco en el momento y de repente me dice: ´tome, le regalo estos tacos y están autografiados´... muchas gracias le dije, no juego fútbol pero los voy a guardar con mucho cariño porque amo los deportes", relató.

La también presentadora de televisión añadió que muchos de los presentes le ofrecieron dinero a cambio del regalo, sin embargo, prefirió quedárselos y guardarlos con mucho agradecimiento.

"Me los dio una de las leyendas más grandes del fútbol internacional, que es Hristo Stoichkov. Un jugador que en su momento fue considerado como Messi en la actualidad del Barcelona", agregó.



El pasado domingo, 21 de noviembre, Sirey Morán ganó por mayoría de votos el concurso de NBL tras cinco años de haber portado la corona del Miss Honduras.

"Muchas gracias, la primera corona para Honduras. Muchas gracias a los que me han apoyado", dijo para entonces.

