Jessie J revela que sufrió un aborto cuando decidió "tener un hijo"

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- La cantante Jessie J compartió con sus seguidores la triste noticia de un aborto espontáneo horas antes de anunciar a sus seguidores que estaba embarazada.



La intérprete de "Price Tag" compartió un sentido mensaje en su cuenta de Instagram donde reveló que fue durante una ecografía que se enteró que su bebé había muerto.



Asimismo, aseguró que tener un hijo es algo que siempre ha querido y la vida es corta. Afirmó que su embarazo fue un milagro y una experiencia que nunca olvidará.



Aseguró que aún está en shock, y que la tristeza es devastadora pero sabe que es fuerte y que estará bien.

Vea aquí: Famosas que sufrieron abortos y seguramente no lo sabías



La cantante confesó que decidió hacer pública su pérdida porque sabe que hay muchas mujeres que atraviesan por este "sentimiento solitario".

Este fue su mensaje:



"Ayer por la mañana me estaba riendo con un amigo y le decía 'en serio como voy a hacer mi presentación en Los Ángeles mañana por la noche sin decirle a los asistentes que estoy embarazada'.



Para la tarde de ayer pensaba en realizar todo el show sin lastimarme



Después de ir a mi tercer ultrasonido me dijeron que ya no había un latido.



Esta mañana sentí que ya no tenía control de mis emociones, posiblemente me arrepienta de hacer esta publicación o tal vez no. Realmente no sé.



Lo que sí sé es que quiero cantar esta noche, no porque estoy evitando el luto o el proceso, sino porque sé que cantar esta noche me va ayudar.



He realizado dos presentaciones en dos años y mi alma necesita esto, y sobre todo hoy. Sé que algunas personas que debería cancelar, pero en este momento tengo una cosa clara. Comencé a cantar cuando era joven por diversión, para llenar mi alma y por terapia de amor propio que nunca ha cambiado y tengo procesarlo de esta forma.



Quiero ser honesta, real y no debo esconder lo que estoy sintiendo. Lo merezco. Quiero ser yo misma en este momento, no solo por la audiencia pero por mí y mi pequeño bebe que hizo lo mejor que pudo.



Me conozco a mí misma y sé que hablaría de ello en el escenario porque eso es lo que soy. Así que en lugar de un emotivo discurso lloroso tratando de explicar mi energía. Esto se siente más seguro.



Decidí tener un bebé por mi cuenta. Porque es todo lo que siempre quise y la vida es corta. Quedar embarazada fue un milagro en sí mismo y una experiencia que nunca olvidaré y sé que volveré a tener.



Todavía estoy en shock, la tristeza es abrumadora. Pero sé que soy fuerte y sé que estaré bien.



También sé que millones de mujeres en todo el mundo han sentido este dolor y mucho peor. Me siento conectado con aquellos que conozco y con aquellos que no.



Es el sentimiento más solitario del mundo".