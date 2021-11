Se lo cambió: ¿Cuál es el nombre de pila de la mexicana Daniela Romo?

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Pocas veces la han llamado por su nombre real, pese a que es una de las cantantes y actrices mexicanas más reconocidas en el ámbito internacional y en territorio azteca. ¿De quién se trata y por qué?

Hablamos de la inolvidable Daniela Romo, quien tuvo que abandonar su nombre de pila con el objetivo de tener más éxito en su vida artística y profesional.

Romo nació el 27 de agosto de 1959 y a la edad de 11 años comenzó su carrera en el teatro junto a los Hermanos Zavala -para entonces- con la obra 'Contigo pan y cebolla'. Además, se convirtió en estudiante de la academia de Andrés Soler en la Asociación Nacional de Actores (ANDA) y, con los conocimientos obtenidos y su talento, salió de México en busca del estrellato.

En territorio estadounidense la actriz logró alcanzar aceptación, siempre con obras de teatro, pero cuando llegó el momento de catapultar su fama decidió que su nombre ya no podría seguir siendo el mismo que utilizaría para el mundo artístico.





Nombre de pila

Es posible que nunca lo hayas escuchado, pero el verdadero nombre de Daniela es Teresita Presmanes Corona. La actriz se llama igual que su madre, Teresa, sin embargo quedó registrada con el diminutivo, por lo que era conocida como Teresita Presmanes.

No obstante, a Francisco del Villar, productor y director, no le pareció ideal que siguiera llevando su nombre real, pues consideraba que Teresita era demasiado común y Presmanes muy complicado y desconocido.

Villar le pidió a la histrionisa pensar en otra opción, pero a ella simplemente no se le ocurría nada que valiera la pena. Fue el mismo cineasta quien le propuso Daniela Romo y a la artista le encantó.

Cuando llegó a su casa, vio a su mamá y hermana y les dijo: "Me llamo Daniela Romo y a la que me llame de otra manera, no le voy a contestar", narró la actriz en una de sus transmisiones en vivo.

Y aunque el nombre solo fue inventado para el público, ella lo adoptó para toda la vida porque manifestó que la hacía muy feliz.

El seudónimo que ahora porta lo presentó con tanto orgullo que -de hecho- su primer disco lo tituló de la misma forma, Daniela Romo. Este álbum fue promocionado por toda América Latina y varios países de Europa.

Posteriormente, Daniela pasó a ser una artista tan comprometida con su carrera profesional que no llegó a tener hijos, pues aunque siempre le llamó la atención interactuar con los pequeños, en su apretada agenda nunca hubo tiempo para poder formar una familia.

