Alfredo Adame sobre libertad de Laura Bozzo: Es una delincuente y asquerosa

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Sin pelos en la lengua y con fuertes insultos, el actor mexicano Alfredo Adame criticó a Laura Bozzo y a las autoridades mexicanas por retirar su orden de captura tras ser acusada de defraudación fiscal.



Evidentemente molesto, el también político dijo estar sorprendido de que la justicia mexicana le diera una oportunidad a la conductora peruana y aseguró que ya no creerá más en ellos porque es "inaudito que se haya llegado a esta resolución con el pago adelantado de más de dos millones de pesos".



“Yo dejaría de creer en la justicia. Imagínate a una persona que dijo que México era un país de mierda y que los mexicanos éramos uno pendejos y que cometió fraude fiscal y que hizo tantas cosas que se lo perdonen. Ni me interesa qué creo que haya pasado, puede ser corrupción, pero imagínate dar un amparo a una persona con esos antecedentes”, agregó el protagonista de telenovelas.

"Es una delincuente… vino a otro país a cometer los mismos agravios. Ella no es un ser humano, es una asquerosa, un ser sin valores, sin escrúpulos, es un ser miserable, repugnante, un ser vil. No tiene principios, no tiene nada. Es un monstruo”, afirmó el actor.



Sobre el regreso de Laura a la televisión, como lo anunció ella misma en un video en Instagram, Adame aseguró que él no permitirá que regrese con su popular programa "Laura en América".



"Eso lo veremos, yo lo dije, en el momento en que aparezca, aparezco yo con mi carpeta y todo el rollo que investigué del tráfico y trata de personas y también tiene pendiente la de la puñalada con Christian Zuárez, que por cierto el muy cobarde primero no dijo nada, y luego se me dejó ir a la yugular, y luego el muy cobarde no apareció y ya no me demandó… ¿por qué?, porque era el cómplice en el tráfico y trata de personas”, aseguró.

Reiteró que tiene una carpeta con la investigación del tráfico y trata de personas que Laura habría hecho con empleados peruanos, a los que supuestamente les quitaba el 80 por ciento de lo que ganaban trabajando en el país de forma ilegal.