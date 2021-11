Karol G debutará en Netflix en la última temporada de 'Sky Rojo'

MEDELLÍN, COLOMBIA.- Karol G, la famosa cantante de música urbana, sorprendió recientemente con la noticia de que debutará como actriz en la temporada final de 'Sky Rojo', una de las más exitosas series de Netflix.

Durante una entrevista en el programa ‘The tonight show’ con Jimmy Fallon, la colombiana explicó el nuevo giro que tendrá su carrera el próximo año. “No lo sé, tengo muchas cosas que quiero hacer en mi vida, solo quiero esforzarme y ver como mujer hasta donde puedo llegar en todo como de manera comercial, tal vez actuando, de hecho voy a actuar”, reveló.



"Voy a actuar. Tengo una sorpresa para mi gente en enero. Voy a empezar a filmar una serie para Netflix", agregó al ser cuestionada sobre sus planes a futuro.

Pese a que la noticia de su debut en el gigante de los streamings, la intérprete de 'Bichota' no quiso contar más detalles sobre el proyecto y su personaje. Sin embargo, este martes trascendió -aunque no está confirmado- que la serie sería ‘Sky Rojo’, misma que recién anunció su tercer y última temporada.

Karol G, quien cuenta con más de 43 millones de seguidores de Instagram, se ha popularizado en el rubro gracias a su talento y tramas que abordan sus lanzamientos musicales.



Recientemente, fue reconocida en la entrega de los Grammy Latino que tuvo lugar en Las Vegas, Nevada, el pasado 18 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena. Además, el éxito que ha tenido en Estados Unidos con el ‘Bichota Tour’, que agotó entradas desde su anuncio.

En ocasiones anteriores, la exnovia de Anuel AA, ha declarado que la actuación es uno de sus sueños por cumplir. Yo tengo muchos planes que no son la música... no sé, la actuación y, en realidad, yo de estar actuando actuando me lo sueño siendo la mala horrible de la película. Siempre me pasa que mis personajes favoritos son el malo porque es del que como todo el mundo se acuerda... ese es el personaje que yo quiero hacer”, dijo durante el ‘The Rockstar Show, by Nicky Jam’

Cabe mencionar que la artista no es la única que ha decidido debutar en series o películas, pues Bad Bunny se estrenó en la actuación en la serie Narcos: México 3.

