Francy Orellana: "Mi mayor logro hasta ahora ha sido convertirme en madre"

CONTINUACIÓN ENTREVISTA (PARTE II)

Hablamos de todo un poco…

¿Qué es eso que jamás le perdonaría a alguien?

¡Hijole! ¿Qué difícil verdad? Que alguien le hiciera daño a mis hijas.



¿Si pudiera cenar con un famoso (a), con quién sería y por qué?

Jajajaja, ¿con un famoso? ¡Ay, Dios mío! Qué buena pregunta, qué buena pregunta… Es que hay un montón, jajaja. Quisiera cenar con la reina Isabel II, porque yo quisiera que me contara tantas anécdotas, quisiera saber cómo funciona todo el tema de ser reina.



¿Cuál cree que ha sido su mayor logro hasta ahora?

Todavía me falta mucho por alcanzar, pero mi mayor logro hasta ahora ha sido convertirme en madre, eso para mí es una de las cosas que soñaba desde siempre. Ser mamá de esas dos niñas me ha cambiado la vida totalmente. Otro logro que he tenido es llegar a trabajar en un medio tan reconocido como HCH.



¿De qué se enorgullece, pero nunca o casi nunca tiene la oportunidad de demostrarlo?

Usted me tiene pensando, ya estoy sudando, jajaja. Ehhhhh... fíjese que a mí me apasiona mucho el tema de la comunicación interna, de ser una experta en comunicación corporativa, pero pocas veces tengo la oportunidad de demostrarlo. También estoy orgullosa de ser la esposa de un oficial de las Fuerzas Armadas, pero pocas veces tengo la oportunidad de demostrarlo y de contar más por un tema de privacidad y seguridad.



LE PUEDE INTERESAR: Su mayor logro, un gran consejo, un deseo y a quién quiere entrevistar en un futuro... las confesiones de Francy Orellana en imágenes



Si pudiera ponerle un título a su vida… ¿Cuál sería?

Jajajaja, “Las aventuras de Francy”, ay no, pero espéreme que puede ser mal interpretado. No, cállese, mejor le voy a cambiar jajaja. Con “Las aventuras de Francy”, van a creer que a saber cuántos novios he tenido yo, jajajaja. “Yo escribo mi historia” le pondría.



Digamos que le hubiera puesto “Las aventuras de Francy”, pero pensando en que la gente en este país es tan mal pensada, me refiero a que yo he tenido de todo en mi vida… adrenalina, yo he luchado, he visto el dinero y he visto no tener ni un peso, pero mejor le ponemos “Yo escribo mi historia”, jajajajaja.



Digamos que le hubiera puesto “Las aventuras de Francy”, pero pensando en que la gente en este país es tan mal pensada, me refiero a que yo he tenido de todo en mi vida… adrenalina, yo he luchado, he visto el dinero y he visto no tener ni un peso, pero mejor le ponemos “Yo escribo mi historia”, jajajajaja.



Dice uno de sus post en Instagram: ``Llena tu mente de sueños y tu agenda de acciones, así quedará poco espacio para los miedos”, ¿cuál es su mayor miedo?

Mi mayor miedo es quedarme sola y no me refiero a una tema de matrimonio, me refiero a quedarme sola en general. Que un día me falten mis hijas, que me falten mis papás, que me falte mi familia entera. Le tengo mucho miedo a quedarme sola.



¿Qué proyectos se vienen para Francy Orellana?

Espero que un montón, jajaja. Quiero matricularme para aprender otro idioma, quiero estudiar otra carrera, no sé si en este momento sea Derecho o si quiero especializarme en el tema de Marketing Digital.



Y de ahí emprender un negocio, lo que pasa es que todavía estoy trabajando ideas, porque sí me gustaría tener un canal de contenido enfocado a mujeres, no mamás, porque a las mamás se nos olvida que antes de ser madres, somos mujeres.

Las cortitas…

¿Cuál es el dato más raro que sabe y que le haría ganar un concurso de televisión?

¿El dato más raro? No tengo, jajaja. Pierdo el concurso jajajaja. Tengo secretos, pero esos se van conmigo, conozco secretos, pero no datos.



Una frase que siempre dice…

Algo que yo siempre le digo a la gente es que “hay que tener actitud positiva en todo”.



VEA AQUÍ: 'El espejo me dice guapa, estás en tu mejor etapa': Los tiktoks más populares de la presentadora hondureña Francy Orellana



¿Cuál es el libro que marcó su vida?

Fíjese que he leído varios, pero hubo uno que se llama, “¿Dónde está Dios cuando sucede algo malo?” Cuando yo leí ese libro de Luis Palau, la verdad es que entendí que uno no le tiene que preguntar a Dios por qué pasan las cosas, porque él las hace con un propósito, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta.Ese libro habla de muchos casos de matrimonios que perdieron un hijo y de cómo las personas tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Ese libro me cambió la vida.



¿Qué ve cuando se mira al espejo?

Jajajajaja, no le voy a negar, sí me miro bastante al espejo. Veo una enorme sonrisa, yo siempre ando sonriendo para todo. Yo creo que la gente me nota cuando ando enojada o triste, porque yo soy una persona que a diario procura sonreír. Lo primero que me veo al espejo es la sonrisa, haber si ando bien los dientes, jajaja.



¿Qué es la belleza para usted?

La belleza está en los ojos de quien la mira. Lo que para mí puede ser una mujer bella o espectacular, para otra persona no lo es. Uno tiene que amarse a uno mismo, sin complejos, sin maquillaje, así como uno es, pero sí soy de las que piensan que una como mujer tiene que cuidar el testimonio que los demás tienen de uno.



Cuidar su imagen. Yo me tomo tiempo para ir al gimnasio, para ir a arreglarme el pelo, porque si yo misma no me doy ánimos… Yo tengo mil defectos, tal vez la gente no me los mira, porque me los maquillo, pero yo no me puedo quedar todos los días llorando frente al espejo de lo que no me gusta. Yo soy de las persona que si me miro un defecto, no importa, hay que ver de qué forma uno lo mejora.





Qué prefiere…

Ver una película con los mejores momentos de su pasado o ver solo una escena importante de su futuro

Ver una escena importante de mi futuro.



Poder volar o poder leer la mente

Poder leer la mente.



Tener más tiempo o ganar la lotería

Tener más tiempo.



Ser pobre junto al amor de su vida o ser multimillonaria sin conocer el amor

Jajajajaja, le voy a contestar lo superficial, jajaja. Ser pobre junto al amor de mi vida, jajaja, pero esa vaina no es muy bonita jajaja. No mira que cuando falta el dinero, el amor a veces sale por la ventana. Es macaneado cuando no hay cómo pagar el alquiler, pero obviamente el dinero va y viene. Entonces ser pobre junto al amor de mi vida, porque juntos vamos a llegar a ser millonarios jajajaja.



Tomarse un café o una copa de vino

¡Jeeeeeh! Un café toda la vida.



Nos despedimos de este espacio con algunos nombres que evocan sentimientos y diferentes expresiones de nuestra entrevistada…

Xiomara Castro: Miedo.

HCH: Primeros.

Eduardo Maldonado: Líder.

Nasry Asfura: Carisma.

Ariela Cáceres: Hay varias palabras que quisiera usar para Ariela. Para mí Ariela es una mujer perseverante, inteligente y responsable.

Cesia Mejía: Tiene mucho carácter.

EL HERALDO: Un referente.



VEA EN ESTE ENLACE LA PRIMERA PARTE DE LA ENTREVISTA CON FRANCY ORELLANA