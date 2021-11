Jennifer López confesó que quiere casarse de nuevo ¿con Ben Affleck?

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-La famosa cantante y actriz Jennifer López confesó durante una entrevista que quiere volver, por cuarta vez, al altar.



"Ya me conoces, soy una romántica. Siempre lo he sido. He estado casada unas cuantas veces. Y sigo creyendo en los finales en los que viven felices para siempre. Sin duda. Al cien por cien”, dijo al programa Today.

En relación a los divorcios que ha tenido, la famosa agregó: "No pienso en esas cosas. Soy un ser humano, como todo el mundo, he tenido mis altibajos y he cometido errores. Pero estoy muy orgullosa de lo que he conseguido en mi vida y quien soy como persona y madre y actriz. No pasa nada, todos tenemos cosas así".



Cabe recordar que JLo se ha casado en tres ocasiones: con Ojani Noa en 1997, con Cris Judd en 2001 y su último matrimonio fue con Marc Anthony en 2004.



Estuvo comprometida con Ben Affleck en 2004 y con Alex Rodriguez, con quien terminó su relación en marzo de este año.

Rumores de separación

Hace unos días los medios estadounidenses comenzaron a asegurar que el actor y la cantante se dieron un espacio a petición de Affleck.



Hasta el momento ninguno de los famosos ha hablado sobre el tema, sin embargo, hay quienes aseguran que a pesar de este distancia ambos podrían estar dispuestos a llegar al altar.