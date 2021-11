Organizan colecta para pagarle nueva dentadura a hermana pobre de Mariah Carey

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Debido a que está prácticamente en la calle y sin ayuda del Seguro Social o su familia, Alison Carey, hermana de la cantante Mariah Carey, se ha quedado sin dentadura tras una violenta agresión.

Ahora uno de sus amigos ha puesto en marcha una campaña en GoFundMe para recaudar dinero y pagarle un nuevo juego de dentaduras postizas.



"Alison lucha con una lesión cerebral traumática de una brutal agresión en 2015. Esto es un esfuerzo para recaudar fondos para reemplazar un juego de dentaduras postizas dañadas irreparablemente en una caída", dice la página de la campaña, emprendida por David Baker.

Según explica, la mujer de 60 años a inicios de 2021 tuvo una afección médica potencialmente mortal que requirió una cirugía de emergencia durante la noche.



"A esto le siguieron seis semanas en el hospital luchando contra una infección agresiva", cuenta.



El comunicado dice además que, por ley, "los beneficios por discapacidad de SSI se reducen por cada mes que una persona está en una institución y el gobierno paga la mitad o más de la factura. Entonces, en lugar de la cantidad habitual, durante dos meses, Alison recibió solo la cantidad mínima mensual que el gobierno debe pagar: $30. Pero sus gastos no cambiaron; los propietarios todavía esperan recibir el alquiler", dijo.



Incluso Barker insistió en que el Seguro Social le restó dinero por error un mes de más de lo necesario, y hasta ahora no lo ha enmendado.

"El recorte en los ingresos ha retrasado la esperanza de Alison de conseguir $2,500 para reemplazar su dentadura postiza. Medicaid no pagará por otro juego hasta el 2026. Así que ahora no tiene dientes, lo que limita severamente lo que puede comer", asegura.



De acuerdo con el diario Times Union, Carey ha pasado por problemas para conseguir una vivienda y padece las secuelas de una lesión cerebral que sufrió en un robo en su casa en Long Island, NY, en 2015, lo cual también le ha ocasionado pérdida de memoria.



Baker dijo al citado medio que un hombre la golpeó en la cabeza con un bate de béisbol, robó joyas y "la dejó por muerta".

Baker también es quien le ha estado prestando dinero a Carey para que pueda pagar el alquiler mensual de $700 de su apartamento actual, según dijo la propia Carey en un video compartido en GoFundMe.



"No sé cómo lo ha estado haciendo… ha estado haciendo todo lo posible para ayudarme, realmente lo aprecio", dijo.



Según Times Union, Carey lleva hace años una vida alejada de su hermana Mariah y su madre.